Otra concejal pide evaluar el pase sanitario para la Fiesta de la Confluencia

Tras la propuesta del concejal de la UCR, Juan Peláz, sobre suspender la Fiesta de la Confluencia que se hará en Neuquén capital durante febrero, su par del Frente de Todos, Ana Servidio, evaluó que «es apresurado pensar en una suspensión pero sí hay que pensar en la aplicación del pase sanitario». Dijo que debe tenerse en cuenta la «situación crítica» que se está viviendo en cuanto a los contagios y se manifestó a favor de medidas que incentiven la vacunación.

Ayer el concejal de la ciudad y director de la Clínica Pasteur, Juan Peláez había cuestionado que el intendente Mariano Gaido decida no aplicar el pase sanitario para el evento ni evaluara la suspensión de la Fiesta por la suba de casos de covid-19 que se evidenció en los últimos días. Aconsejó que la situación epidemiológica exige que se tome otra clase de decisiones.

Por su parte, la concejal del Frente de Todos, aseguró que la fiesta «se tiene que planificar sabiendo la situación crítica por la que estamos pasando» y manifestó que es el ámbito oportuno para proponer el pase sanitario. «Hay que pensar una fiesta con la flexibilidad que nos obliga hoy la pandemia, en ese momento se verá como está el sistema de salud», planteó.

Servidio insistió en la aplicación del pase sanitario y dijo que debería funcionar en todos los municipios de la región. “Requiere de instancias de diálogo, sería excelente consensuar durante los períodos más críticos de la pandemia”, consideró.

El intendente de la capital había tomado la decisión de no aplicar el pase para la Fiesta de la Confluencia debido a que Río Negro tampoco lo hará para la Fiesta de la Manzana. Servidio analizó que «deberíamos poder tomar la delantera, que no lo haga una localidad no implica que otra no pueda hacerlo».

En cuanto a los beneficios de la fiesta para quienes estén vacunados que anunció esta semana el municipio, la concejala aseguró que hay apelar a todo lo que incentive a la vacunación y que desde su espacio están a favor de «toda medida que vaya en pos de promover la vacunación de la comunidad».