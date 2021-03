La venta por 69 millones de dólares de “Todos los días: Los primeros 5000 días”, una obra puramente digital del artista Beeple -que algunos catalogaron como la imagen en formato JPG más cara de la historia- abrió el debate acerca de si es viable pensar en un nuevo paradigma del arte generado por la posibilidad de monetizar piezas que no tienen existencia física, una variante que para algunos constituye más un fenómeno “de mercado”.





Hubo 22 millones de espectadores de América, Europa y Asia siguiendo online los momentos finales de la puja que convirtió a Beeple en el tercer artista vivo más caro del mundo.

El collage de imágenes -que el artista posteó en su Instagram, desde 2007, a razón de una por día- fue “convertido” en febrero en un token no fungible o NFT, una red segura de sistemas informáticos que registra la venta en un libro de contabilidad digital, conocida como blockchain, y que brinda a los compradores una prueba de autenticidad y propiedad, donde la mayoría paga con la criptomoneda Ethereum.

“Esto es un fenómeno de mercado, no artístico. Se ha conseguido la forma dar autenticidad, unicidad y de vender obras digitales. Y esto hizo que se genere un nicho de mercado. Pero hay que prestar atención porque estas cosas pueden transformar el arte”, advierte Rodrigo Alonso, crítico, docente y curador especializado en nuevos medios.

Para la casa Christie’s, con más de 250 años de antigüedad, se trató de la primera vez que ofrecía a la venta una obra puramente digital y fue también su debut en aceptar el pago en criptomonedas, lo que no le impidió convertir esa venta en el NFT más caro jamás vendido, un récord mundial para cualquier obra de arte digital. Y otro récord acorde a los tiempos de pandemia: fue la obra más cara vendida en una subasta online.



La obra de Bansky, “I can’t believe you morons actually buy this shit”, se burla de los coleccionistas de obras digitales.



“El mundo del arte no puede ser ciego a todo lo que sucede. Se va a tener que reconfigurar para empezar a entender que esto es parte de la producción artística contemporánea”, analiza Alonso.

Más conocido como Beeple, el artista Mike Winkelman (1981), aseguró que “los artistas han estado utilizando hardware y software para crear obras de arte y distribuirlas en Internet durante los últimos 20 años, pero nunca hubo una forma real de poseerlas y recopilarlas. Con NFT, eso ha cambiado. Creo que estamos presenciando el comienzo del próximo capítulo en la historia del arte, el arte digital”.

Claro, no hay una posición unánime para opinar sobre este tema. Para el artista tecnológico Mariano Giraud, quien trabaja con animación y 3D, “lo que pasó con esta obra probablemente sea una anécdota en el futuro. No creo que vaya a ser reflejo de lo que realmente va a decantar”.

“No creo que abra un nuevo paradigma. Esto coincide con el auge de las criptomonedas y lo más probable es que se convierta en una de las tantas maneras de comercializar este tipo de contenidos. Va a ser una forma más”, reflexionó el artista.



¿Es acaso esta una forma de revolucionar el arte como habitualmente la comprendemos?



Es cierto que por primera vez en la historia los artistas pueden monetizar imágenes digitales y que un coleccionista puede ser, de forma abstracta, su único propietario, pero son varios los especialistas que advierten por el daño ambiental: se estima que una NFT promedio tiene una huella o emisión de carbono equivalente al uso de energía de un ciudadano europeo por un mes.

Para el artista Martín Bonadeo, quien mixtura ciencia y tecnología en sus obras, la venta del collage le genera preguntarse “¿Cuán real es lo virtual?”. “Blockchain trae un nuevo paradigma no sólo al arte sino al Estado moderno donde el dinero es una parte esencial”, asegura; al tiempo que aclara que “el mercado del arte sigue modas y tendencias a veces muy alejados de las producciones trascendentes”.

Para Rodrigo Alonso, “no es importante analizar la obra desde el punto de vista estético. Es interesante en el sentido de que artista estuvo trece años produciendo obra para Instagram, de manera gratuita. Tiene su valor más allá de las imágenes que compongan la obra”.

Coincide con esta idea Giraud: “Beeple es un artista que viene del diseño gráfico y en sus trabajos se ven críticas al consumo y a cuestiones de actualidad política, es un acercamiento común de gente que viene de esa área”.





Según Bonadeo, “la mayoría de las obras que coquetean con las novedades tecnológicas la estética es la experimentación. Muchas veces se trata de obras no finalizadas, en proceso”.

Si bien especialistas extranjeros creen que presencian un punto de inflexión para el arte digital, otros comparan a los cripto-coleccionistas con aquellos a quienes va dirigida la obra de Banksy “Morons”, una impresión enmarcada en la que se lee: “I can’t believe you morons actually buy this sh*t” (“No puedo creer que ustedes, imbéciles, realmente compraron esta mierda”).



Los NFT, el boom de los inversores online



¿Qué es un “NFT”? El non-fungible token, o “pieza no fungible”, es un objeto virtual al que se le asocia un certificado de autenticidad. El documento está incluido en un inventario llamado blockchain, que es inviolable. El objeto virtual, que es un archivo de computadora, se puede intercambiar o revender, con su certificado.

¿Qué cambia el “NFT”? Hasta ahora, la venta o el intercambio de archivos digitales como objetos de colección estaban limitados a un nicho de mercado. Con el “NFT”, las copias fraudulentas aún son posibles, pero solo un archivo dispondrá de un certificado de autenticidad, que no se podrá replicar.

¿Puedo crear un “NFT”? Cualquier usuario de internet puede crearlo. Hay que pasar por alguna de las plataformas especializadas. Para realizar la operación, se deberá pagar una tarifa, a menudo inferior a 30 dólares por archivo.