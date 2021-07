Parásitos en las mascotas y el alerta por los afectan a la sangre

Los parásitos no son un tema desconocido para quienes tienen mascotas, pero no es tan sencillo como se cree. Además de derribar mitos, la veterinaria de "Vos A Diario" (RN RADIO 89.3), Daniela Ferreyra, explicó que actualmente hay mucha preocupación por los hemopárasitos y pidió no sobremedicar a nuestros animales. Escuchala:

