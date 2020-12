Paro del transporte en Bariloche: hoy se esperan definiciones

El envío de fondos federales para el subsidio del boleto podría descomprimir hoy el conflicto que mantiene paralizados los colectivos en Bariloche desde hace dos semanas.

El gobierno rionegrino informó ayer que su secretaría de Transporte “envió a las empresas que prestan el servicio público de transporte de pasajeros los fondos correspondientes a las cuotas 1 y 2 de del tercer convenio firmado con Nación”, equivalentes a 36.939.842 pesos.

Por mes, Nación debería remitir a la provincia 18.469.921 pesos.

Los choferes de la empresa Mi Bus de Bariloche aun no cobran el 50% de los salarios correspondientes a octubre.

Desde el gremio, advirtieron que “el viernes pasado, el gobierno nacional empezó a transferir los fondos para el transporte a las provincias”.

Esta última medida de fuerza que comenzó el 16 de noviembre es la más prolongada en Bariloche ya que tanto en julio como en octubre, el paro se levantó a los 12 días.

La gente camina, gasta lo que no tiene en taxis y remises, hace dedo para poder cumplir con sus obligaciones. La falta de trabajo por la parálisis del turismo ayuda a que la crisis no tenga consecuencias mayores.

El viernes pasado hubo protestas en el oeste y en el sur de la ciudad. Los usuarios exigieron una solución definitiva al intendente Gustavo Gennuso responsabilizándolo por la falta de colectivos.

“Gennuso tiene que garantizar el colectivo para la gente que lo necesita para ir a trabajar. Acá el que la sufre más siempre es el pobre”, señaló Yudith Maripan, una de las tantas mujeres que se sumó al reclamo.

En la reunión convocada por la gobernadora Arabela Carreras con los presidentes de las juntas vecinales de Bariloche para pedir colaboración ante el aumento constante de casos de coronavirus, abundaron los reclamos con respecto al transporte urbano de pasajeros.

Una dirigente barrial planteó: Carreras “nos preguntó cómo pensábamos que el transporte se podía financiar si no había ingresos. Yo me canso de levantar gente que hace dedo y no tiene cómo trasladarse: ¿eso no es foco de contagio?”