Pichetto: "El destino de la elección se juega en las cinco grandes provincias"

El senador tuvo una apretada agenda en los últimos días de recorrida.

(Foto: gentileza La Voz)

El precandidato presidencial de Juntos por el Cambio Miguel Ángel Pichetto completaba este miércoles una apretada agenda, de cara al cierre de las actividades electorales en el marco de las primarias del próximo domingo. Según expresó en diálogo con "Vos a Diario", el senador se encontraba en Córdoba con "una actividad muy intensa ayer (martes). Hoy a la tarde estoy viajando para Misiones a cerrar los actos" detalló.

El itinerario del fin de semana incluye su llegada a Sierra Grande el domingo donde votará por la mañana, para inmediatamente retomar viaje y volver a Buenos Aires donde esperará los resultados junto al presidente Mauricio Macri y su gabinete. "El destino de la elección se juega en las cinco grandes provincias: Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires - CABA, Entre Ríos y probablemente Mendoza sean definitorias" sostuvo Pichetto.

"Creo que es una buena oportunidad para la provincia que esté en el cargo de vicepresidente y también que Alberto Weretilneck sea senador. Juntos vamos a poder trabajar en cosas importantes", le hizo un nuevo guiño al gobernador rionegrino.

Agregó que "estamos ante un proyecto que empieza a recuperar la economía, que empieza a estabilizar el orden fiscal del Estado, que hay señales de recuperación y reactivación de determinadas áreas y que hay que insistir en ese camino" sobre la iniciativa de su lista.

"Weretilneck ganó una elección con más del 50 por ciento con su candidata en Río Negro, él es un gran candidato. Hemos bajado al candidato de Juntos por el Cambio y nuestro candidato a senador es él. Esperamos el respaldo y el reconocimiento de la sociedad rionegrina en esta propuesta" concluyó al respecto.

Ruta 22

Sobre este tópico, Pichetto reflexionó que " son temas de decisión de la Nación y el municipio, que ha inmovilizado la ruta. Hay que volver a reactivarla, pero hay un tema central que es de Roca".

"Hay que sentarse: la nueva intendenta junto con el gobierno provincial y Vialidad Nacional. Hay un interés del conjunto de los ciudadanos, vamos a ayudar para que eso se de" señaló.

Escrutinio de las PASO

En cuanto a la polémica por la contratación de la firma SmartMatic para el escrutinio de los votos del domingo, Pichetto declaró que "cuando están por perder las elecciones hacen denuncias de fraude".

"Este es un proceso que no empezó ayer, que viene de hace más de tres meses. Ahora se la han agarrado con la empresa que contrató el correo. Riesgo de fraude no hay: el voto de papel no es electrónico, no hay posibilidad de hacer trampas. El sistema electoral argentino es confiable" insistió.

En tanto que agregó que "estamos con un adversario que juega en el límite del sistema. Creo que se ha diluido el espacio de Lavagna, no existe como fuerza política. Me parece que el escenario electoral está polarizado fuertemente y probablemente se defina en octubre; ahí va a haber un concepto de voto útil" cerró.

Escucha la nota completa: