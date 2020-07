Poco movimiento en los hoteles para esenciales en Neuquén capital

La habilitación que dio el gobernador Omar Gutiérrez para que los hoteles de Neuquén, Plottier y Centenario puedan abrir sus puertas para alojar a trabajadores esenciales desde este lunes tuvo poco o nulo impacto sobre la actividad durante la primera jornada.

Desde la Asociación de Hotelería y Gastronomía de Neuquén se indicó que se inició hoy un relevamiento para conocer cuántos establecimientos abrieron sus puertas, aunque a priori se detectó que el movimiento fue poco.

El titular de la organización, Gustavo Ammann, indicó que la medida dispuesta por el gobierno provincial "no suma porque no hay gente en este momento". La habilitación desde hoy permite que los hoteles alojen a trabajadores esenciales que vivan en otras ciudades, pero no que reciban a turistas.

"La gente que realiza trabajos esenciales vive acá o en localidades vecinas, son muy pocos los que vienen de afuera", aclaró Ammann, quien señaló que del sector hidrocarburífero tampoco hay demanda porque la actividad está "parada".

"Da la sensación de que no llega a los niveles que se esperaban. Suele ser importante para nosotros, pero en este momento está parada. Los hoteles en Añelo también están sin gente", manifestó.

Los hoteleros aguardan que se reactive el turismo para poner en marcha sus establecimientos y, mientras tanto, reclaman una ley de emergencia que implique mayores beneficios crediticios, impositivos y de ayuda para costear los salarios.

La semana pasada, Gutiérrez anunció que el Banco Provincia del Neuquén (BPN) brindará nuevas líneas de crédito por hasta 400 millones de pesos, una de ellas con una tasa del 20% y otro 4% que será subsidiado por el Iadep.

Por ahora, el turismo sólo está permitido entre las ciudades de microrregiones sin casos activos como son las del sur y el norte provincial.