Retuvieron un colectivo en Río Negro que evadió un control en la Ruta 3 y circulaba sin habilitación

Retuvieron un colectivo en San Javier que circulaba sin la habilitación. Se hizo un secuestro preventivo del transporte «por múltiples irregularidades», informaron desde la Policía de Río Negro. Iban 13 pasajeros a bordo. Evadió un control.

El operativo fue el viernes por la tarde. Fue realizado por efectivos de la Comisaría 41°. «Personal policial, en conjunto con inspectores de transporte, detectó que un colectivo evadió un control en la intersección de Camino 24 y Ruta Nacional Nº 3«, señalaron desde la Policía.

Fue ahí que fue interceptado y luego trasladado a la unidad policial.

Retuvieron un colectivo en Río Negro: qué infracciones detectaron

El transporte no contaba con la habilitación de transporte otorgada por la Secretaría de Transporte de Río Negro, la Revisión Técnica Obligatoria (RTO), ni con el Seguro contra terceros transportados. Además, tampoco el conductor tenía la Licencia Nacional de Conducir categoría “D” emitida por centro CELD.

Ante esta situación, se procedió a la retención del vehículo y a la desafectación del servicio, en el marco del Decreto Provincial 2008/1985, en adhesión a la Ley Provincial N.º 651. También se retuvieron de forma preventiva la licencia de conducir y la cédula de identificación del vehículo, conforme al artículo 72 inciso B) de la Ley Nacional de Tránsito 24.449.