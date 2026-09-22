Simuló un secuestro y exigió una suma millonaria a su pareja por una supuesta liberación: terminó detenido

El sospechoso fue interceptado por investigadores en el estacionamiento de un supermercado de la ciudad de Paraná.

Un hombre de 29 años fue detenido en Paraná luego de que la Policía Federal descubriera que había simulado un secuestro para exigirle a su pareja una suma millonaria a cambio de su supuesta liberación. La mujer había denunciado que recibía mensajes en los que le informaban que su novio estaba privado de su libertad.

La investigación fue desarrollada por agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina, con intervención de la Justicia de Rosario. Los investigadores determinaron que el supuesto secuestro se desarrollaba en las inmediaciones de un supermercado de la capital entrerriana.

La denuncia que puso en marcha la investigación

La causa comenzó cuando una mujer se comunicó con la Línea 911 para denunciar que había recibido varios mensajes desde el teléfono de su pareja. En esos textos le reclamaban una importante suma de dinero para permitir la liberación del hombre.

A partir de la denuncia, intervino la Oficina de Criminalidad Económica, Trata de Personas y Otros Delitos Complejos del Área de Investigación y Litigación de Casos Complejos de la UNIDAF Fiscal de Rosario, a cargo de Andrés Montefeltro.

La pesquisa quedó en manos de la División Unidad Operativa Federal Paraná y la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales Rosario. Con tareas de vigilancia lograron establecer que el presunto cautiverio se desarrollaba en las cercanías de un reconocido supermercado.

Lo encontraron cuando intentaba retirarse

Con autorización del Juzgado de Garantías del Colegio de Jueces de Rosario, los detectives montaron una vigilancia en el sector. Durante el operativo observaron al hombre que había sido denunciado como supuestamente secuestrado.

Según informó la Policía Federal, el sospechoso intentó retirarse del lugar a bordo de un vehículo de alquiler. Fue interceptado en el estacionamiento del supermercado y detenido.

Durante el procedimiento se secuestraron un teléfono celular, dinero en efectivo, documentación considerada de interés para la investigación y el automóvil utilizado para concretar la maniobra.

La Justicia investiga una falsa denuncia

Con el procedimiento quedó descartada la hipótesis inicial de un secuestro. El detenido, argentino y de 29 años, quedó a disposición del magistrado bajo la carátula de “Esclarecimiento de falsa denuncia por secuestro extorsivo”.

La investigación busca establecer cómo se planificó la maniobra, de qué manera se enviaron los mensajes a la denunciante y cuál era el destino del dinero que se pretendía obtener mediante el supuesto rescate.