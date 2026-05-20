Asesinaron a tiros a una mujer y dejaron grave a un chofer de aplicación en Chubut: investigan un posible ajuste de cuentas

Asesinaron a tiros a una mujer y dejaron grave a un chofer de aplicación en Chubut

En Comodoro Rivadavia, Chubut, ocurrió un brutal crimen que conmocionó a toda la región. El martes por la tarde una mujer murió tras recibir un impacto de bala. El brutal episodio sucedió mientras la víctima circulaba a bordo de un vehículo de aplicación.

El conductor también recibió una herida de bala, pero pudo conducir hasta una comisaría y pedir auxilio. Actualmente se encuentra internado a la espera de una evolución ya que su condición es grave. La Policía de Chubut informó que no se descarta ninguna hipótesis, pero adelantó que se investiga si se pudo tratar de un posible ajuste de cuentas.

Brutal crimen en Comodoro Rivadavia: cómo fue el ataque

El ataque se registró cerca de la medianoche cuando las víctimas, según la información aportada por medios locales, llegaron a las puertas de la comisaría Séptima en un Volkswagen Track en búsqueda de ayuda.

El conductor del vehículo descendió para pedir ayuda desesperadamente, manifestando que tanto él como su acompañante habían recibido varios disparos. Aunque los efectivos acudieron de inmediato, constataron que la mujer, identificada como Mariana Soledad Calfuquir, ya no presentaba signos vitales.

La víctima fatal tenía graves heridas en la cabeza y el conductor solo presentaba un disparo en la zona abdominal, por esta razón se lo trasladó de urgencia al hospital Regional donde fue sometido a una intervención quirúrgica. Esta mañana su estado fue calificado como «de riesgo vital».

El chofer, antes de ser hospitalizado, pudo declarar ante los oficiales y relató que el ataque se produjo mientras prestaba servicios como conductor para una aplicación de viajes. Fue de manera repentina y no lograron advertir la situación.

La principal hipótesis del brutal crimen en Comodoro Rivadavia

El caso está en plena etapa de investigación y movilizó tanto a la Fiscalía como a la Policía de la Provincia de Chubut. Los efectivos están recabando pruebas con las que se pueda determinar cómo fue el ataque y cuál pudo haber sido el motivo.

A partir de la identificación del conductor herido, se supo que posee «amplios antecedentes judiciales» y es una figura conocida en el ámbito delictivo. Por este motivo, la principal línea de investigación apunta a que el ataque pudo haber sido un ajuste de cuentas.

Las primeras pericias realizadas sobre el vehículo revelaron que tenía múltiples impactos de bala, principalmente en el lateral derecho. Para los investigadores, este elemento es clave para reconstruir cómo ocurrió la agresión y determinar si las víctimas fueron interceptadas o existió algún tipo de persecución previa.

El subjefe de la Policía del Chubut, Mauricio Zabala, adelantó que «no fue una balacera, sino que tenía varios impactos».

Los investigadores, por su parte, plantearon que pudo tratarse de otro episodio relacionado con enfrentamientos entre grupos antagónicos. En este punto Zabala señaló que el conductor, identificado como Luis Damián Uribe, «tiene antecedentes por robo, robo armado y distintos delitos. Además, recientemente se estaban realizando diligencias sobre su domicilio justamente por este tipo de enfrentamientos que se están registrando en Comodoro, porque pertenece a uno de estos grupos antagónicos».