Alejandra Monteoliva confirmó avances para viajar sin visa a Estados Unidos y cuándo podría empezar a regir
La ministra de Seguridad además mencionó novedades sobre el Mundial 2026.
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmó que ya inició el proceso para que los argentinos puedan acceder al Programa de Exención de Visa de Estados Unidos y dijo cuándo podría entrar en funcionamiento.
La funcionaria también se refirió a la implementación del programa Tribuna Segura para los partidos del Mundial 2026.
Avances para viajar sin visa a Estados Unidos
“Nuestra expectativa y el trabajo que venimos realizando con Estados Unidos es que a inicios, comienzos, en los primeros meses del 2027, esto ya esté en funcionamiento”, dijo Monteoliva, al referirse al programa que permitirá que los argentinos puedan viajar al país norteamericano por turismo o negocios durante hasta 90 días sin requerir una visa consular.
En diálogo con LN+, la funcionaria sostuvo que se está «trabajando desde distintos ministerios, no es sólo una cuestión de seguridad nacional: hay que cumplir una serie de pasos». Especificó que están “cancillería, Ministerio del Interior y el Renaper, en cuanto a datos. El proceso ya lo hemos iniciado”, agregó.
Amplió que “no es solamente una decisión política o administrativa, ya que hay que cumplir una serie de pasos en el cual estamos trabajando”.
Añadió que ya hubo «reuniones y vamos mostrando los avances en forma permanente”.
34 mil argentinos no podrán asistir al Mundial 2026
Por otro lado, la ministra habló del Mundial 2026 y del programa Tribuna Segura. «Tenemos un registro de cerca de 21.000 personas con derecho de admisión que no pueden entrar a la cancha y que tampoco van a poder ingresar a los estadios en la Copa del Mundo”, indicó.
Agregó que a esa base de datos «se sumaron además 13.000 deudores alimentarios morosos a partir de un convenio firmado con la ciudad de Buenos Aires”. Por lo que dijo que habrá 34.000 personas que no podrán ingresar a los estadios de la Copa del Mundo 2026.
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