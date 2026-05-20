Alejandra Monteoliva confirmó avances para viajar sin visa a Estados Unidos y cuándo podría empezar a regir

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmó que ya inició el proceso para que los argentinos puedan acceder al Programa de Exención de Visa de Estados Unidos y dijo cuándo podría entrar en funcionamiento.

La funcionaria también se refirió a la implementación del programa Tribuna Segura para los partidos del Mundial 2026.

Avances para viajar sin visa a Estados Unidos

“Nuestra expectativa y el trabajo que venimos realizando con Estados Unidos es que a inicios, comienzos, en los primeros meses del 2027, esto ya esté en funcionamiento”, dijo Monteoliva, al referirse al programa que permitirá que los argentinos puedan viajar al país norteamericano por turismo o negocios durante hasta 90 días sin requerir una visa consular.

En diálogo con LN+, la funcionaria sostuvo que se está «trabajando desde distintos ministerios, no es sólo una cuestión de seguridad nacional: hay que cumplir una serie de pasos». Especificó que están “cancillería, Ministerio del Interior y el Renaper, en cuanto a datos. El proceso ya lo hemos iniciado”, agregó.

Amplió que “no es solamente una decisión política o administrativa, ya que hay que cumplir una serie de pasos en el cual estamos trabajando”.

Añadió que ya hubo «reuniones y vamos mostrando los avances en forma permanente”.

34 mil argentinos no podrán asistir al Mundial 2026

Por otro lado, la ministra habló del Mundial 2026 y del programa Tribuna Segura. «Tenemos un registro de cerca de 21.000 personas con derecho de admisión que no pueden entrar a la cancha y que tampoco van a poder ingresar a los estadios en la Copa del Mundo”, indicó.

Agregó que a esa base de datos «se sumaron además 13.000 deudores alimentarios morosos a partir de un convenio firmado con la ciudad de Buenos Aires”. Por lo que dijo que habrá 34.000 personas que no podrán ingresar a los estadios de la Copa del Mundo 2026.