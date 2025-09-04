Un condenado por abuso sexual en Río Colorado deberá esperar el último recurso de la Corte en prisión

La Justicia de Río Negro resolvió este jueves que un hombre condenado a 9 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal cumpla con la medida cautelar de prisión preventiva. La decisión fue adoptada tras el pedido del Ministerio Público Fiscal, que consideró latente el riesgo de fuga en el caso.

La medida se tomó a pesar de que la defensa había planteado que el imputado siempre se presentó a las audiencias y respetó las condiciones impuestas. Sin embargo, el Tribunal entendió que el peso de la condena y la etapa procesal en que se encuentra la causa constituyen incentivos para evadir la pena.

Los fundamentos de la fiscalía

Durante la audiencia, el fiscal argumentó que la sentencia condenatoria agotó todas las vías recursivas provinciales. “El imputado ya utilizó todas las herramientas locales para intentar demostrar su inocencia y cada Tribunal rechazó los planteos”, señaló el representante del Ministerio Público Fiscal.

La acusación se apoyó en el artículo 109 bis del Código Procesal Penal, que habilita a requerir la prisión preventiva de una persona condenada a pena efectiva cuando ya no quedan recursos locales pendientes. En este caso, solo resta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expida sobre el recurso federal.

La condena unificada

El 5 de febrero pasado, el hombre fue condenado a ocho años y seis meses de prisión efectiva por abuso sexual con acceso carnal, además de accesorias legales y costas del juicio. Posteriormente, esa pena fue unificada con otra sentencia por desobediencia a una orden judicial, lo que elevó el total a nueve años de cárcel.

Desde entonces, la defensa interpuso una impugnación ordinaria que fue rechazada por el Tribunal de Impugnación, y más tarde presentó un recurso extraordinario federal, actualmente en trámite ante la Corte Suprema.

La posición de la defensa

El defensor penal público se opuso al pedido de prisión preventiva, asegurando que su asistido se presentó a todas las audiencias y nunca incumplió medidas judiciales. “No existe riesgo procesal, ya que el imputado siempre se mantuvo a derecho”, sostuvo.

Pese a ello, el Tribunal resolvió que el riesgo de fuga era real debido a la magnitud de la pena y al comportamiento que el hombre tuvo mientras esperaba el fallo del Superior Tribunal de Justicia, lo que inclinó la balanza a favor de la cautelar.

La resolución final

Concluida la audiencia, los magistrados ordenaron que el condenado sea trasladado en calidad de detenido. Minutos después de las 11, personal policial lo retiró de la Oficina Judicial y lo condujo al establecimiento penitenciario indicado, donde cumplirá la prisión preventiva mientras aguarda la decisión de la Corte Suprema.