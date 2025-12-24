Concluyó la investigación por presunta cocaína adulterada en Neuquén: cuáles fueron los resultados

La investigación iniciada tras la alerta de Salud por casos compatibles con consumo de presunta cocaína adulterada en Neuquén llegó a su fin. El Departamento Antinarcóticos, con intervención del Ministerio Público Fiscal, determinó que no existen vínculos entre los hechos ni una red común de distribución.

El trabajo permitió establecer que las sustancias fueron adquiridas en barrios distintos de la capital neuquina y que las personas demoradas en los procedimientos no presentan relación entre sí, pese a la similitud de algunos síntomas registrados.

Resultados de la investigación

Según informaron fuentes oficiales, las compras se realizaron en diferentes puntos de la ciudad, sin conexión comprobada entre los vendedores ni entre los consumidores afectados. De este modo, la hipótesis de una única red de distribución quedó descartada.

El caso con víctima fatal

En relación con el joven de 23 años fallecido, la pesquisa determinó que la sustancia habría sido adquirida en el barrio 7 de Mayo, sector El Nido. En ese lugar se realizaron tres allanamientos, con el secuestro de 87,5 gramos de clorhidrato de cocaína, 1,39 gramos de cannabis sativa, dos plantas de la misma sustancia, 20 gramos de hongos presuntamente alucinógenos y otros elementos de interés.

Como resultado de esos procedimientos, cinco hombres de entre 18 y 30 años fueron demorados y quedaron a disposición de la Justicia mientras avanzaban las medidas.

El segundo hecho investigado

Respecto de la víctima de 29 años, que estuvo internada en grave estado y ya recibió el alta médica, se estableció que la compra se habría realizado en un punto del barrio Almafuerte. Allí se concretó un allanamiento en el que se incautaron 53 gramos de clorhidrato de cocaína y se demoró a una pareja, un hombre de 38 años y una mujer de 35.

Hechos sin conexión

Si bien dos de las tres personas atendidas presentaron síntomas similares, la investigación concluyó que se trató de episodios independientes, ocurridos en barrios distintos y sin relación entre los puntos de venta ni entre los involucrados.

Análisis de la sustancia

La droga secuestrada será sometida a análisis específicos para determinar de manera concluyente su composición. En paralelo, la causa continúa en el ámbito judicial con las actuaciones correspondientes.