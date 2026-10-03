Crimen en Berazategui: confirmaron homicidio y apuntan contra tres familiares

La investigación por la muerte de Nerea Geraldine Pereira, la niña de 11 años hallada sin vida en una vivienda de la localidad bonaerense de Berazategui, dio un giro decisivo tras conocerse los resultados de la autopsia, que confirmaron que la menor fue víctima de un homicidio.

La causa apunta ahora contra tres familiares directos que convivían con ella, mientras la Justicia profundiza las medidas para determinar las responsabilidades de cada uno.

Forenses establecieron que la niña falleció como consecuencia de graves lesiones

Fuentes judiciales vinculadas al expediente informaron que los estudios forenses establecieron que la niña falleció como consecuencia de graves lesiones provocadas por múltiples golpes. Entre las principales lesiones detectadas figura la rotura de la aorta torácica, cuadro que derivó en un paro cardíaco secundario y un shock hipovolémico.

La causa está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 3 de Berazategui, conducida por la fiscal Gabriela Mateos, quien reorientó la investigación hacia la hipótesis de homicidio tras recibir los resultados de la autopsia.

Los informes preliminares ya habían revelado indicios de violencia física severa. Los peritos detectaron lesiones compatibles con golpes en distintas partes del cuerpo, signos de hemorragias internas y evidencias que podrían corresponder a situaciones de abuso sexual de antigua data, elementos que continúan bajo análisis pericial.

En ese contexto fueron detenidos inicialmente la madre de la víctima, dos tíos y la abuela materna. Sin embargo, uno de los sospechosos recuperó la libertad por falta de pruebas, por lo que actualmente permanecen bajo investigación Rocío Aldana Pereira, de 28 años; Mónica Villalba, de 53 años; y Carlos Ezequiel Pereira, de 25 años. Los tres convivían con la menor al momento de su muerte.

Los imputados fueron indagados por la fiscalía, aunque optaron por no prestar declaración. Mientras tanto, los investigadores continúan reuniendo testimonios y pruebas para reconstruir los hechos ocurridos dentro de la vivienda.

Durante las actuaciones judiciales declararon vecinos, efectivos policiales que intervinieron en primera instancia y personal docente vinculado a la niña. De acuerdo con las fuentes consultadas, varios testimonios permitieron establecer que Nerea atravesaba una situación de vulnerabilidad y abandono dentro de su entorno familiar.

El cuerpo de la menor fue encontrado en una vivienda ubicada sobre la calle 19, luego de una llamada al servicio de emergencias 911. Cuando los policías llegaron al lugar hallaron a la niña tendida en el suelo, en posición fetal.

Inicialmente, la familia sostuvo que se trataba de un suicidio. Según esa versión, la niña habría utilizado un elemento de sujeción atado al marco de una puerta. Sin embargo, las inconsistencias detectadas en los relatos de los convivientes y, posteriormente, las conclusiones de la autopsia descartaron esa hipótesis.

A partir de los nuevos elementos incorporados al expediente, la fiscalía ordenó allanamientos en el domicilio y secuestró 11 teléfonos celulares, una mochila perteneciente a la víctima y diversa documentación considerada de interés para la investigación.

Los procedimientos fueron realizados por personal de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SDDI) de Berazategui, con apoyo de áreas especializadas de la Policía Científica bonaerense.

La causa continúa en etapa de recolección de pruebas y los investigadores buscan determinar tanto la mecánica del crimen como el grado de participación que pudo haber tenido cada uno de los familiares bajo sospecha.