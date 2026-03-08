Un operativo en el Festival de Asadores a la Estaca de Zapala terminó con arma y cannabis secuestrados

El procedimiento policial se realizó en cercanías del predio donde se desarrollaba el Campeonato de Asadores a la Estaca en Zapala.

Un procedimiento policial realizado en inmediaciones del predio donde se desarrollaba un festival en Zapala terminó con el secuestro de un arma de fuego y estupefacientes. El operativo se llevó a cabo durante el dispositivo de seguridad desplegado por la gran concurrencia de público. El hecho ocurrió en el marco de la quinta edición del Campeonato Nacional e Internacional de Asadores a la Estaca 2026, uno de los eventos gastronómicos más convocantes de la región.

Maniobras peligrosas y control policial

Según informaron fuentes policiales, el episodio se registró el viernes por la noche, alrededor de las 22:30, en la intersección de calle Roca y avenida San Martín, en cercanías del predio de Radio Municipal.

En ese sector, donde se concentraba una importante cantidad de asistentes al festival, personal policial que realizaba tareas de prevención junto a inspectores municipales detectó a dos motocicletas cuyos conductores efectuaban maniobras peligrosas.

La situación generaba riesgo para los peatones y para quienes participaban del evento, por lo que los efectivos intentaron identificarlos.

Un motociclista escapó del lugar

Al advertir la presencia de las autoridades, uno de los conductores decidió escapar rápidamente del lugar, dejando abandonada su motocicleta.

El rodado fue inspeccionado por el personal interviniente, que detectó irregularidades en la documentación. Por este motivo, el vehículo fue retenido de manera preventiva con intervención de la División Tránsito de Zapala.

Mientras tanto, el acompañante del motociclista que huyó permaneció en el lugar y fue identificado por los efectivos.

Hallazgo de un arma y droga

Durante el procedimiento, los policías realizaron un palpado preventivo al joven y constataron que llevaba un arma de fuego calibre .380 con cargador y municiones.

Además, entre sus pertenencias encontraron varias dosis de una sustancia vegetal compatible con cannabis.

Tras el hallazgo se dio intervención al personal de la división Antinarcóticos, que confirmó la presencia de varios gramos de cannabis presuntamente fraccionados.

Intervención de la Justicia

Por disposición de la Fiscalía interviniente, el arma de fuego, las municiones y la sustancia hallada fueron secuestradas y quedaron a disposición de la Justicia.

Las actuaciones continúan mientras se avanza en la investigación para determinar responsabilidades en el hecho ocurrido durante el operativo de seguridad del evento.