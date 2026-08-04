Declaró Candela Arizaga y cambió su versión sobre Facundo Moyano: qué dijo ante la Policía

La causa que involucra a Facundo Moyano sumó un nuevo giro luego de que Candela Arizaga, la joven de 23 años que había sido señalada como presunta víctima, prestara declaración ante efectivos de la División Protección Familiar de la Policía de la Ciudad y modificara la versión que había trascendido en un primer momento.

Según publicó La Nación, citando fuentes policiales y judiciales, Arizaga afirmó que el exdiputado no la golpeó ni la privó de su libertad, y sostuvo que el episodio estuvo relacionado con el consumo de estupefacientes.

Qué declaró Candela Arizaga

La joven fue trasladada por el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) al Hospital Pirovano, donde fue entrevistada por personal especializado de la Policía de la Ciudad.

De acuerdo con la información publicada por La Nación, durante esa declaración Arizaga aseguró que Moyano «no le hizo nada» y atribuyó lo ocurrido al consumo de drogas.

Esta versión difiere del primer parte policial conocido tras el operativo realizado en el barrio porteño de Belgrano, donde se indicaba que, al ser encontrada semidesnuda en la vía pública, la joven habría manifestado que había sido agredida.

Qué reveló el examen médico

En paralelo a la declaración, una médica legista examinó a Arizaga y constató una lesión en una de sus rodillas.

Siempre según la información difundida por La Nación, la profesional consideró que esa lesión podría haberse producido por una caída en la calle, aunque las pericias médicas forman parte de la investigación y serán evaluadas junto con el resto de las pruebas.

La investigación sigue abierta

Pese al cambio en el relato de la joven, la causa continúa en trámite.

El expediente está a cargo del auxiliar fiscal Julián Pistone, de la Unidad de Flagrancia (UFLA) Norte del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, quien había convalidado la detención de Moyano y lo imputó, de manera provisoria, por los delitos de lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género.

De acuerdo con el procedimiento previsto para este tipo de casos, el fiscal dispone inicialmente de 24 horas, prorrogables por otras 24, para reunir pruebas y definir si corresponde mantener medidas restrictivas, solicitar la prisión preventiva o disponer la libertad del imputado.

Las medidas ordenadas por la Fiscalía

Mientras avanza la investigación, la Fiscalía continúa reuniendo evidencia para reconstruir lo ocurrido.

Entre las medidas solicitadas figuran:

El allanamiento del departamento de Facundo Moyano , ubicado sobre la avenida del Libertador al 5400, en el barrio de Belgrano.

, ubicado sobre la avenida del Libertador al 5400, en el barrio de Belgrano. El análisis de cámaras de seguridad .

. La toma de testimonios de personas que pudieron haber presenciado el episodio.

de personas que pudieron haber presenciado el episodio. La incorporación de las pericias médicas al expediente.

Asimismo, La Nación informó, en base a fuentes con acceso a la causa, que Moyano se habría negado a realizarse los análisis de sangre y orina requeridos durante el procedimiento.

La causa aún no está cerrada

Aunque la declaración de Candela Arizaga introdujo un cambio importante respecto de la información conocida en las primeras horas del caso, la investigación judicial sigue en curso. Será la Fiscalía la que, una vez reunidas todas las pruebas, determine si existen elementos suficientes para sostener la imputación o modificar la situación procesal del exdiputado.