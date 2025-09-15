Denuncia por disparos en Cipolletti terminó en persecución: secuestraron vainas en un auto

La Policía secuestró un auto en Cipolletti tras denuncias por disparos. Encontraron vainas y dinero en el vehículo.

La mañana del lunes en Cipolletti se vio marcada por un fuerte despliegue policial luego de un llamado al 109 que alertó por detonaciones de arma de fuego. El denunciante indicó que un hombre, a bordo de un Fiat Cronos blanco, había realizado disparos en la vía pública.

Poco después, un móvil policial localizó al vehículo e inició una persecución por distintas calles de la ciudad, que culminó en una vivienda ubicada sobre calle Ceferino Namuncurá.

La persecución y el operativo policial

Al descender del rodado, el conductor ingresó rápidamente a la casa arrojando un teléfono celular hacia el interior. Minutos después, familiares salieron a increpar al personal policial, lo que dificultó la intervención y obligó a solicitar refuerzos. Efectivos de la Subcomisaría 79 acudieron para colaborar.

Mientras tanto, en el sitio de la denuncia original, un vecino aseguró haber sido amenazado durante una riña previa en la que estaba involucrado el mismo vehículo y personas ligadas al conductor.

El hallazgo dentro del vehículo

Con autorización de la fiscalía de turno, se realizó una requisa de urgencia sobre el Fiat Cronos. En el interior se encontraron dos vainas servidas —una presuntamente calibre .22—, además de un morral con dinero en efectivo y documentación perteneciente al conductor.

El rodado fue secuestrado y trasladado a la unidad policial para continuar con las investigaciones. La causa quedó en manos del Ministerio Público Fiscal, que avanza en la identificación de responsabilidades.