Dispararon contra trabajadores de Edersa en Cipolletti: estaban cortando la luz en un barrio por falta de pago

Dos trabajadores contratados por la distribuidora Edersa sufrieron un ataque a balazos en Cipolletti, mientras realizaban cortes de luz por falta de pago. “Se encontraban realizando trabajos de todos los días cuando el vidrio les explotó. Nunca había pasado algo semejante”, repudiaron desde la empresa.

Un corte de luz en Cipolletti que terminó en un hecho inesperado y violento

El violento episodio ocurrió alrededor de las 6:30 de este miércoles en el barrio Puente 83 Sur, ubicado entre la Ruta Nacional 22 y la Provincial 65. Allí, los dos colaboradores de la firma “GVJ Multiservicios”, contratada por Edersa, se encontraban suspendiendo el servicio de usuarios en mora.

Las balas impactaron contra la puerta del acompañante del vehículo utilitario. Foto: gentileza.

En ese momento, un disparo impactó contra la puerta derecha de la camioneta en la que circulaban, lo que provocó que estallara vidrio del acompañante. El ataque generó un clima de tensión que obligó a los trabajadores a detener la marcha.

Los empleados, visiblemente consternados por la situación, no alcanzaron a ver a él o los agresores. Según se informó, la agresión no dejó heridos, pero sí daños materiales en el vehículo de la empresa contratista.

Lo que dijo Edersa y cómo sigue la investigación judicial

Desde la empresa expresaron su preocupación por el violento episodio. “Si bien a veces los muchachos se cruzan con gente que los insulta, jamás había pasado algo tan grave”, señalaron desde Edersa.

La empresa precisó además que, tras el ataque, se activaron los protocolos internos de seguridad y se dio intervención inmediata a la Justicia. Ahora será el Ministerio Público Fiscal quien deba determinar las responsabilidades.