Violenta noche en Centenario con puñaladas, pelea y disparos: hay dos heridos

Dos heridos hubo en hechos diferentes en una madrugada violenta de Centenario. Uno fue en una pelea donde resultó una persona apuñalada. En Fonavi, un joven resultó lesionado al recibir un disparo.

El comisario inspector Marcos Mazzone, coordinador Operativo de la Periferia II, mencionó que hubo un caso en barrio Bella Vista a la medianoche donde en una pelea entre dos personas, en «las cuales una utiliza un arma blanca y le produce una lesión en el tórax». Dijo que está «siendo intervenida quirúrgicamente y está fuera de peligro».

En diálogo con AM550 amplió que ambos «se conocían, tuvieron un intercambio de palabras y llegaron a la riña». Comentó que la víctima de 37 años tenía antecedentes penales.

Sumó que hay testigos y que es un sector con cámaras de seguridad.

Un baleado y daños en dos vehículos en Centenario

En otro hecho, Mazzone dijo que en las 130 viviendas, conocido como Fonavi, una persona efectuó anoche disparos contra un domicilio. Dañó dos vehículos e hirió la pierna de un hombre de 23 años que estaba en la vivienda.

Dijo que se inició una investigación de oficio.