Dos detenidos en un operativo en Cipolletti: secuestran un arma, drogas y dinero después de un tiroteo

Un operativo conjunto de la Policía de Río Negro, con la participación de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) y la Unidad 79°, resultó en la detención de dos hombres en la madrugada de este sábado en Cipolletti. Los sospechosos portaban un arma de fuego, drogas y una considerable suma de dinero en efectivo. La intervención se inició tras una denuncia al 911 que alertaba sobre la presencia de individuos que habrían efectuado disparos en la vía pública.

El procedimiento comenzó alrededor de las 2:00 a raíz de un llamado de un vecino que reportó haber escuchado disparos en la calle Antártida Argentina. Poco después, los móviles policiales lograron localizar a los sospechosos caminando por la calle Arturo Illia.

Al interceptarlos, uno de los hombres llevaba una pistola calibre 9 mm, y el otro, una mochila con un cargador con nueve municiones del mismo calibre.

Además de las armas, los efectivos encontraron en la mochila de uno de los detenidos varios envoltorios con una sustancia similar a la marihuana y un sobre con polvo blanco. Paralelamente, en la zona de la denuncia, los agentes hallaron una vaina servida de 9 mm en la calle, lo que confirmaría el relato del denunciante.

Operativo policial en Cipolletti. (Gentileza Policía de Río Negro.

Secuestro de cocaína y marihuana en Cipolletti

Una vez trasladados a la comisaría, una nueva requisa de sus pertenencias reveló más elementos comprometedores. En la mochila, la policía encontró una suma total de $140.000 en billetes de alta denominación, además de envoltorios adicionales con una sustancia compacta que se presumía que era cocaína.

El personal de la División de Toxicomanía intervino para realizar pruebas orientativas, que confirmaron la presencia de 10 envoltorios de cocaína y 11 de marihuana. Los efectivos también secuestraron un teléfono celular, que quedó bajo resguardo junto con el dinero y las sustancias.

La Fiscalía de Atención Inicial tomó intervención en el caso. Como resultado del procedimiento y los hallazgos, se dispuso la detención de ambos sujetos. La imputación preliminar en su contra es por el delito de Portación de arma de fuego, a la espera de más avances en la investigación.