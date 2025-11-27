Dos peligrosos detenidos escaparon de una comisaría de Cipolletti: uno está acusado de homicidio

La ciudad de Cipolletti quedó bajo alerta máxima luego de la fuga de dos detenidos considerados de alto riesgo, quienes escaparon este jueves de la comisaría 4. El operativo policial se extendió por toda la ciudad y aún no hay rastros de los prófugos.

Los fugados son Carlos David «Peke» Peña (23), imputado por el homicidio de Bruno Joaquín Antical, y Martín Emanuel Kovalow (29), detenido por robos agravados. Ambos lograron vulnerar la seguridad del calabozo y huir hacia un descampado cercano en cuestión de minutos.

La fuga: ruptura de una reja, salto al techo y escape al descampado

Según las primeras informaciones, Peña y Kovalow rompieron el candado de una reja interna y accedieron al patio de la dependencia policial. Desde allí treparon hasta el techo de la comisaría y lograron escapar hacia un descampado ubicado sobre calle Roca.

La secuencia ocurrió rápidamente, sin que el personal policial pudiera advertir el movimiento. Tras detectarse la evasión, se activó un operativo cerrojo y se dio intervención inmediata a la fiscalía de turno. Hasta el momento, no hay confirmación oficial sobre cómo lograron eludir la vigilancia en el interior del establecimiento.

Quiénes son los fugitivos: descripciones oficiales

Las autoridades difundieron las características físicas de los evadidos para facilitar su identificación.

Martín Emanuel Kovalow (29): vestía un short oscuro, torso descubierto, cabello negro ondulado, tez blanca, 1,90 m de altura.

Carlos David “Peke” Peña (23): llevaba puesta una bermuda de jean celeste claro, cabello oscuro lacio, tez trigueña, 1,80 m de altura, tatuaje visible en el cuello y otro en zona pectoral.

El antecedente de Peña: la imputación por el homicidio de Bruno Antical

Peña había sido imputado en septiembre por el homicidio de Bruno Joaquín Antical, un joven de 17 años encontrado muerto en el barrio Costa Sur. En septiembre, la jueza de garantías Amorina Sánchez Merlo había admitido los cargos presentados por la fiscalía y ordenado su prisión preventiva por cuatro meses ante el riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación.

De acuerdo con la acusación del fiscal Martín Pezzetta, Peña aguardó a la víctima durante la madrugada del 6 de septiembre y, tras interceptarlo junto a otra persona no identificada, le aplicó un golpe en la cabeza con un objeto contundente. El impacto provocó un traumatismo craneoencefálico que derivó en una hemorragia interna y la muerte inmediata del joven.

La investigación reveló además un conflicto previo entre ambos vinculado a la compra de drogas y al robo de una moto encontrada días antes en la vivienda de Peña. Testigos del barrio, registros de cámaras de seguridad y un audio captado en la zona fueron incorporados como evidencia indiciaria en la causa.

Investigación en curso y máxima alerta en la región

La policía continúa con rastrillajes en distintos puntos de Cipolletti y zonas rurales cercanas. No se descarta que los fugitivos cuenten con apoyo externo para facilitar su escape. Las autoridades pidieron a la población no intervenir directamente y llamar al 911 ante cualquier información relevante.