Ola robos en un comercio del Parque Industrial de Regina: recuperaron parte del botín tras seis allanamientos

Una serie de robos ocurridos en el Parque Industrial de Regina derivó en un amplio operativo policial que incluyó seis allanamientos en distintos puntos de la ciudad. Las medidas fueron impulsadas tras la denuncia del propietario de un comercio que fue blanco de reiterados hechos delictivos.

La investigación estuvo a cargo de la División Judicial e Investigaciones de Villa Regina, que logró identificar a los presuntos autores y avanzar en el recupero de elementos sustraídos, además del secuestro del vehículo utilizado para el traslado de los objetos robados.

Robos aprovechando la ausencia del propietario

Los ilícitos se produjeron mientras el dueño del local se encontraba de vacaciones. Esa circunstancia fue aprovechada para ingresar al comercio y sustraer una cocina, ventiladores de pie y diversas herramientas y elementos de trabajo.

Al regresar y revisar las cámaras de seguridad, el damnificado detectó que en los distintos episodios habría participado el mismo grupo de personas, lo que permitió orientar la investigación hacia una hipótesis concreta.

Investigación y tareas de seguimiento

A partir de la denuncia, personal policial realizó tareas de análisis de registros fílmicos, seguimiento y recolección de datos. Ese trabajo permitió identificar tanto a los sospechosos como al vehículo presuntamente utilizado para trasladar los bienes robados.

Con las pruebas reunidas, se solicitó la correspondiente autorización judicial para avanzar con medidas procesales en distintos domicilios vinculados a la causa.

Allanamientos y resultados positivos

Los seis allanamientos se concretaron con resultados positivos. Durante los procedimientos se secuestró el rodado implicado y se recuperó una cocina junto a gran parte de los elementos sustraídos del comercio del Parque Industrial.

Además, las personas sospechadas fueron imputadas en la causa, que continúa en etapa investigativa para determinar responsabilidades y eventuales conexiones con otros hechos.

Operativo conjunto

En los procedimientos participaron efectivos de la Jefatura de Zona II, Comisarías 5°, 35° y 40° de Chichinales, la Brigada Motorizada de Apoyo y el Gabinete de Criminalística.

Desde la fuerza destacaron la articulación operativa entre las distintas unidades, que permitió avanzar en el esclarecimiento de los robos y en la restitución de los bienes a su propietario.