Una pelea entre vendedores ambulantes terminó con un apuñalado frente a un supermercado de Roca

Una violenta pelea entre vendedores ambulantes en pleno centro de Roca terminó con un hombre herido de arma blanca y otro detenido. El hecho ocurrió este domingo por la tarde en la playa de estacionamiento superior de un supermercado ubicado en San Juan y 9 de Julio, lo que motivó un rápido despliegue policial.

Desde el equipo de prensa de la Unidad Regional II informaron que, minutos antes de las 15, el gerente del comercio solicitó presencia policial debido a que dos hombres se agredían físicamente.

Un herido y un detenido tras la pelea

Minutos después, una mujer llamó para advertir que uno de los protagonistas de la pelea estaba herido y que el otro había huido por las vías cercanas, aportando su descripción. Ambos serían conocidos vendedores ambulantes de la ciudad.

Al llegar, los efectivos encontraron a un hombre de 25 años, quien dijo ser trabajador rural, tendido en el suelo con dificultad para respirar y una herida punzante en el sector izquierdo del pecho. La lesión presentaba poco sangrado externo. Inmediatamente se convocó a personal de salud de Siarme, que asistió al herido en el lugar antes de su traslado.

En paralelo, personal del Destacamento 178 localizó al presunto agresor en calle Rosario de Santa Fe, casi Alem, donde fue retenido y trasladado a la sede policial. El hombre, de 27 años, quedó demorado en carácter de autor por lesiones con arma blanca.

La Fiscalía de turno dispuso el inicio de un legajo judicial por lesiones, el emplazamiento del detenido y el trabajo del Gabinete de Criminalística en la escena. También intervino el Cuerpo de Investigación Judicial para recabar pruebas y testimonios.