Un hombre fue baleado en el pecho tras un ataque a tiros en el barrio Inalauquen de Viedma

Un violento episodio se registró el miércoles por la tarde en el barrio Inalauquen de Viedma, donde un hombre de 65 años resultó gravemente herido tras recibir un disparo de arma de fuego en el pecho. El hecho generó preocupación entre los vecinos y motivó un amplio despliegue policial.

Según informaron fuentes policiales a Diario RÍO NEGRO, cerca de las 13.10 se alertó al sistema de emergencias 911 por detonaciones de arma de fuego en el módulo 5 del barrio. Al arribar al lugar, el personal policial constató que un vecino del sector se encontraba herido de bala dentro de su vivienda.

De acuerdo con los primeros testimonios recabados, los disparos habrían sido efectuados desde el exterior del módulo, sobre la calle Río de los Sauces. En ese contexto, el hombre se habría asomado por una ventana y recibió el impacto en el pecho, en lo que se investiga como un hecho circunstancial.

El hombre fue trasladado de urgencia al hospital Zatti

El herido fue asistido de urgencia y trasladado en ambulancia al hospital Zatti con código rojo. Alrededor de las 14.30 ingresó al quirófano y posteriormente quedó internado en terapia intensiva, donde permanece bajo estricta observación médica a la espera de su evolución.

En el lugar trabajó personal del Gabinete de Criminalística, que realizó las pericias correspondientes tras hallar vainas servidas en el ingreso al módulo. La investigación continúa para determinar las circunstancias del ataque e identificar a los responsables.