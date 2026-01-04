Un inhibidor, varios autos abiertos y una alerta: el operativo que frenó una seguidilla de robos en Las Grutas

La Policía detuvo en flagrancia a una mujer que robaba autos con inhibidores en Las Grutas y secuestró el dispositivo electrónico utilizado.

Un operativo preventivo desplegado durante la madrugada en la ciudad turística de Las Grutas permitió aprehender a una persona señalada como autora de una seguidilla de hechos delictivos contra vehículos estacionados. La intervención se concretó alrededor de la medianoche, en el marco de los controles reforzados que se realizan durante la temporada de verano en la Costa Atlántica rionegrina.

Se trata de una mujer de 29 años, oriunda de Córdoba, que había llegado a la villa balnearia por la temporada de verano y que utilizaba un inhibidor de alarmas para sustraer dinero del interior de automóviles estacionados.

Operativo nocturno en zona turística

El procedimiento se registró alrededor de la 1 de la mañana, en el marco de los controles intensivos que se despliegan durante el verano en sectores turísticos de Las Grutas. Según informó el comisario Darío Osman, el personal policial realizaba recorridas preventivas cuando detectó movimientos sospechosos.

La intervención permitió frustrar el delito antes de que se consumara por completo y derivó en la aprehensión inmediata de la sospechosa, que aún tenía en su poder el dispositivo electrónico utilizado para inhibir alarmas.

Alerta al 911 y aprehensión privada

De acuerdo a lo relatado por el comisario, el hecho ocurrió cerca de las 00:20 en la zona de calle Sierra Colorada al 400. Una pareja alertó al 911 tras advertir la presencia de una mujer dentro de su vehículo, una camioneta Toyota.

Al salir del domicilio, el damnificado logró realizar una aprehensión privada y dio aviso inmediato a la Policía, ya que la mujer había sustraído una suma importante de dinero que se encontraba dentro del rodado.

Dispositivo inhibidor y otros vehículos afectados

Al arribar al lugar, una patrulla que se encontraba en cercanías procedió a la aprehensión de la mujer. Durante la requisa, se secuestró un inhibidor de alarmas, un dispositivo que bloquea la señal de los controles remotos y deja los vehículos abiertos sin que sus dueños lo adviertan.

Además, los efectivos verificaron otros dos automóviles de la misma marca que estaban estacionados en las inmediaciones, uno detrás y otro frente a la camioneta. Según se constató, los tres vehículos habían sido inhibidos.

Fuga de presuntos cómplices

Durante la intervención policial, otras dos personas que acompañaban a la mujer —una femenina y un masculino— se dieron a la fuga y no lograron ingresar a los otros vehículos ante la rápida llegada del personal policial.

La Policía trabaja ahora en la identificación de estas personas y en establecer su posible participación en otros hechos similares ocurridos en la zona durante la temporada.

Investigación judicial en curso

La mujer detenida permanece a disposición de la Justicia por disposición del fiscal interviniente. En el marco de la investigación, se secuestró su teléfono celular y se prevé que en las próximas horas se realice la formulación de cargos.

El hecho es investigado como robo reiterado en grado de flagrancia, mientras se analiza si existen vínculos con otros robos a vehículos denunciados en Las Grutas.

Una modalidad conocida en verano

El comisario Osman señaló que este tipo de delitos no es aislado y que se trata de una modalidad que se repite cada temporada. Personas provenientes de distintas provincias, como Córdoba o Chubut, llegan a la Costa Atlántica con este modo de operar, especialmente sobre vehículos de determinadas características.

Por este motivo, la Policía refuerza de manera permanente las tareas preventivas, con recorridas constantes, presencia visible y atención a conductas fuera de lo habitual, con el objetivo de proteger tanto a turistas como a residentes.