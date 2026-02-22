Femicidio de Valeria Schwab: la familia alerta que el caso «no está cerrado» y que hay otros perfiles de ADN

El femicidio de Valeria Schwab, el caso que conmociona a Comodoro Rivadavia desde hace un mes, sumó un capítulo que podría dar un giro radical en la investigación. Lejos de dar por concluida la causa tras el hallazgo sin vida del principal sospechoso, la familia de la víctima advirtió que los estudios genéticos arrojaron resultados que confirman múltiples perfiles de ADN vinculados a la escena del crimen.

Ante este escenario, el entorno de Valeria decidió presentarse formalmente como querellante con el patrocinio del abogado Mauro Fonteñez. El objetivo es frenar cualquier intento de la Justicia por archivar el expediente.

Según detalló Diario Jornada, el letrado ya acercó informes técnicos y antecedentes de pericias para demostrar que aún existen líneas investigativas que deben seguir abiertas y que el suicidio del presunto autor material no resuelve el caso por completo.

Jéssica Schwab, hermana de la víctima, explicó en declaraciones radiales al citado medio chubutense que la decisión familiar se sostiene en un dato científico que consideran determinante. «Los resultados de ADN muestran otros perfiles. Varios más. La gente piensa que con este señor que está muerto se cerraba el caso, pero no es así», sentenció con firmeza.

La sospecha de un ataque múltiple y las críticas a la fiscalía

Desde el momento del hallazgo del cuerpo, la familia mantuvo la hipótesis de que Valeria no pudo haber sido asesinada por un único individuo. Jéssica argumentó que, por la gravedad de los golpes, la contextura física de su hermana y su forma de defenderse, resultaba ilógico que un solo agresor lograra reducirla sin ayuda.

En este contexto de incertidumbre, la querella cuestionó duramente los cambios de criterio dentro del Ministerio Público Fiscal respecto al avance de la causa. La hermana de Valeria reveló que en un primer momento la fiscal a cargo le había asegurado que la investigación continuaría a fondo.

Sin embargo, tras confirmarse mediante un cotejo de ADN la participación del sospechoso que luego se quitó la vida, las autoridades comenzaron a sugerir el cierre del expediente, a pesar de que todavía restan incorporar informes de criminalidad y otros estudios de laboratorio.

El dolor por la pérdida mantiene a la familia sumida en la devastación. Jéssica reconoció que su vida se paralizó desde el día de la desaparición y que su madre se encuentra anímicamente destrozada. No obstante, aseguró que su principal motor hoy es evitar que el crimen quede en el olvido y que todos los responsables paguen por lo que hicieron.

Para visibilizar su reclamo, la familia anticipó que volverán a convocar a marchas en la ciudad petrolera para exigir respuestas integrales por parte de la Justicia. En su mensaje final, la hermana de la víctima dejó una dura advertencia para toda la comunidad al señalar que, si existen otros perfiles genéticos no identificados en la causa, todavía podría haber un asesino o un violador suelto caminando por las calles.