Incautaron 52 kilos de éxtasis en Zárate: es la mayor incautación de MDMA de la historia argentina

Una investigación coordinada entre el ministerio de Seguridad Nacional y la DEA de los Estados Unidos desembocó en el secuestro de 52 kilos de MDMA de máxima pureza, un cargamento con el que se podrían haber producido aproximadamente un millón de pastillas de éxtasis. El procedimiento, realizado en la Terminal Zárate, en la provincia de Buenos Aires, se convirtió en la mayor incautación de drogas sintéticas registrada en la historia del país.

El operativo estuvo a cargo del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA), a través de la División Operaciones Federales de la Superintendencia de Investigaciones contra el Narcotráfico, en conjunto con la Dirección General de Aduanas de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca).

La causa comenzó en marzo de este año tras una alerta emitida por la DEA sobre el accionar de una organización criminal transnacional que planeaba ingresar importantes volúmenes de sustancias sintéticas a la Argentina. Con el avance de las pesquisas sobre la logística de la banda, intervinieron el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2, la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N° 3 y la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar).

Ocultamiento e inspección de alta tecnología

El cargamento fue localizado en un vehículo inspeccionado en el puerto bonaerense con tecnología de escaneo no intrusiva. Los operadores detectaron densidades anómalas en cavidades internas que no correspondían con la estructura de fábrica del rodado, lo que motivó una revisión exhaustiva.

En una primera etapa de la requisa, el personal especializado extrajo 20 kilos de una sustancia sólida, granulada y cristalina que dio positivo para MDMA. Al desarmar otras estructuras del automóvil, hallaron 32 kilos adicionales hasta completar los 52 kilos de droga en estado de máxima pureza.

Tres detenidos y allanamientos en Salta y Buenos Aires

A partir del hallazgo, la Policía desbarató parte de la red logística con la detención de tres personas: un ciudadano mexicano, un venezolano y un argentino. Según la investigación, uno de los sospechosos había viajado al país exclusivamente para recibir el vehículo, mientras que los restantes ejecutaban tareas operativas.

En forma paralela, la Justicia ordenó allanamientos en inmuebles de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la provincia de Salta. En los procedimientos secuestraron teléfonos celulares, documentación y elementos de prueba que serán sometidos a peritajes. Además, se dictó la captura internacional de un segundo ciudadano mexicano abocado a la coordinación del traslado del rodado.

El despliegue contó con el soporte técnico del Centro Regional de Información y Análisis sobre Crimen Organizado (Criaco), iniciativa impulsada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) y la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de la Embajada de los Estados Unidos. Estas áreas aportaron análisis estratégicos sobre las rutas de tráfico de éxtasis que operan desde Europa hacia el Cono Sur.