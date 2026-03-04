Intentaron ingresar droga y chips al penal de Cipolletti: las dosis estaban ocultas en tacos de madera

La droga y los chips estaban ocultos en tacos de madera destinados al taller de carpintería del penal de Cipolletti.

Un intento de ingresar droga y elementos prohibidos al Establecimiento de Ejecución Penal de Cipolletti fue frustrado tras una requisa en el sector de carpintería. El hallazgo incluyó cocaína, marihuana y dispositivos de comunicación ocultos en tacos de madera. El procedimiento se realizó durante la inspección de palets destinados al Taller 8. Lo que aparentaba ser material de trabajo escondía un mecanismo preparado para eludir los controles internos del penal.

El hallazgo en la carpintería

Personal del Servicio Penitenciario de Río Negro revisó minuciosamente los elementos ingresados como parte de un envío vinculado a visitas. Durante la requisa detectaron huecos practicados en la madera, rellenos con globos de colores y un recipiente con tinta que actuaba como camuflaje.

Al desmontar la estructura, encontraron sustancias ilegales y pequeños dispositivos electrónicos ocultos en el interior de los tacos. La maniobra evidenciaba una planificación destinada a sortear los controles habituales.

Lo secuestrado

En total se incautaron dos envoltorios con cocaína que arrojaron un peso de 19,3 gramos y quince envoltorios con marihuana con un peso total de 36 gramos.

Además, se secuestraron dos chips de telefonía móvil y un auricular, elementos utilizados para mantener comunicaciones clandestinas desde el interior de establecimientos penitenciarios.

Intervención judicial

Tomó intervención la Fiscalía Federal de General Roca, a cargo de la fiscal Ivana Mesina. El procedimiento fue documentado mediante filmación, registro fotográfico y actas formales, conforme a los protocolos vigentes.

Las actuaciones buscan determinar responsabilidades y establecer el origen del envío, así como posibles vínculos con personas privadas de la libertad.

Seguridad y controles

Desde el Servicio Penitenciario destacaron que la detección fue posible gracias a los controles periódicos y a la revisión exhaustiva de los materiales que ingresan a los talleres.

El caso refleja las estrategias empleadas para intentar vulnerar la seguridad del penal y, al mismo tiempo, la importancia de los mecanismos de inspección para prevenir el ingreso de drogas y dispositivos prohibidos.