Taxista chocó, escapó y terminó detenido en Roca: un logo lo delató y el test arrojó 1,9 de alcohol en sangre

La noche del domingo terminó con un operativo policial en General Roca tras un incidente que comenzó con un choque y derivó en una persecución breve y la detención de un joven de 24 años. El conductor, que circulaba alcoholizado, intentó escapar y terminó reducido por la policía.

El hecho ocurrió alrededor de las 21 en la zona de calle Isidro Lobo al 1200, donde una mujer pidió presencia policial al advertir que su vehículo había sido colisionado. Al llegar al lugar, los agentes constataron el daño en el auto y encontraron en el suelo un logo de Fiat que sería del vehículo involucrado.

Persecución breve tras identificar al auto sospechoso

Mientras los efectivos dialogaban con la denunciante, observaron que desde calle Santa Cruz doblaba un vehículo Fiat blanco, un taxi, con un fuerte golpe en su lateral derecho y sin el emblema delantero. La coincidencia con el elemento encontrado en el lugar del choque motivó a los agentes a iniciar la identificación.

La policía encendió balizas y sirena para ordenar que el auto se detuviera, pero el conductor hizo caso omiso. Finalmente logró ser interceptado unos metros más adelante.

Resistencia, forcejeos y detención

Al solicitarle que descendiera, el joven comenzó a discutir en tono elevado y rápidamente se tornó agresivo. Según el informe policial, vociferó insultos y trató de regresar al vehículo para escapar. Ante el forcejeo, fue reducido y esposado.

Minutos después llegó personal de Tránsito, que realizó el test de alcoholemia: el resultado fue positivo, con 1.90 g/l. Por este motivo, se dispuso el secuestro del vehículo.

Intervención fiscal

La Fiscalía en turno fue notificada del procedimiento y dispuso las directivas para continuar con las actuaciones correspondientes. El joven quedó demorado por resistencia a la autoridad y conducción bajo efectos del alcohol.