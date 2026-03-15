Intimidó a una empleada, robó dinero del comercio y fue detenido en una plaza de El Bolsón

Detienen a un hombre tras robar en un comercio del centro de El Bolsón

Un hombre de 42 años fue detenido este fin de semana en El Bolsón luego de protagonizar un robo en un comercio del centro de la ciudad y escapar con parte de la recaudación. El operativo policial permitió localizarlo pocos minutos después en una plaza cercana y recuperar parte del dinero sustraído.

El procedimiento se inició tras un llamado al sistema 911 RN Emergencias que alertó sobre el asalto ocurrido en un local gastronómico de la avenida San Martín. A partir de esa comunicación, personal policial desplegó un rápido operativo que terminó con la detención del sospechoso.

El robo en el comercio

El hecho ocurrió este sábado alrededor de las 13, cuando una mujer se comunicó con el servicio de emergencias para advertir que acababa de producirse un robo en un comercio de la zona céntrica de El Bolsón. Según explicó en la llamada, un hombre había ingresado al local y exigido el dinero de la caja registradora.

Al llegar al lugar, efectivos de la comisaría 12 entrevistaron a la empleada del comercio, quien aún se encontraba visiblemente nerviosa por la situación que había atravesado. De acuerdo con su relato, el sospechoso se acercó al mostrador y comenzó a exigirle el dinero, pidiéndole especialmente los billetes de mayor denominación.

La trabajadora indicó además que el hombre insinuó tener un arma oculta en uno de los bolsillos de su campera, lo que incrementó la tensión del momento. En medio del episodio se produjo un breve forcejeo, ya que la empleada intentó impedir que se llevara la recaudación.

Finalmente, el individuo logró apoderarse de 340 mil pesos en efectivo y se retiró rápidamente del lugar.

Búsqueda y detención en una plaza

Tras recibir la denuncia, los policías difundieron de inmediato entre los móviles y el personal que patrullaba la zona las características físicas y la vestimenta del sospechoso. Esa información resultó clave para orientar la búsqueda en las inmediaciones del centro de la ciudad.

Las descripciones coincidían con las de un hombre que había sido identificado horas antes durante otra intervención policial, lo que permitió a los efectivos concentrar el operativo en distintos puntos cercanos.

Minutos más tarde, el sospechoso fue localizado en la plaza Ceferino, un espacio público situado a pocas cuadras del comercio asaltado. Al advertir la presencia policial, el hombre intentó desprenderse de parte del dinero en el sector de juegos infantiles.

Dinero recuperado y traslado a la comisaría

Durante un rastrillaje realizado en el lugar, los efectivos encontraron 220 mil pesos en efectivo que se presume forman parte de la recaudación robada minutos antes. El sospechoso fue reducido por el personal policial y sometido a un cacheo preventivo para descartar que portara armas.

Posteriormente se le colocaron los elementos de sujeción y se solicitó la intervención del Gabinete de Criminalística. Los especialistas realizaron pericias tanto en el comercio donde ocurrió el robo como en la plaza donde se concretó la detención.

Finalmente, el hombre fue trasladado a la unidad policial de la ciudad, donde quedó alojado mientras se realizaban las actuaciones correspondientes y se aguardaban las directivas judiciales.