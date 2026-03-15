Investigaban una casa por olor a marihuana y hallaron 24 kilos de cannabis en un operativo en Aluminé

Durante el allanamiento en Aluminé la policía secuestró más de 24 kilos de marihuana, dinero en efectivo y elementos utilizados para el cultivo y fraccionamiento de droga.

Un importante procedimiento contra el microtráfico de drogas se llevó adelante en la localidad neuquina de Aluminé y terminó con el secuestro de una gran cantidad de marihuana y la detención de tres personas. El operativo fue realizado por personal de la División Antinarcóticos Zapala, que concretó un allanamiento en una vivienda de la zona urbana luego de una investigación iniciada a partir de una denuncia anónima.

Investigación por denuncia vecinal

De acuerdo con la información oficial, la investigación comenzó cuando se recibió un aviso que alertaba sobre la posible presencia de drogas en una vivienda y fuertes olores a marihuana en el sector.

A partir de esa información, los efectivos realizaron tareas investigativas que permitieron reunir indicios suficientes para solicitar una orden judicial de allanamiento. El procedimiento se concretó durante una jornada que comenzó en horas de la mañana y se extendió hasta la tarde.

Marihuana, dinero y equipos

Durante el operativo, los policías secuestraron más de 24 kilos de cogollos de marihuana. Además incautaron distintos elementos que serían utilizados para la producción y comercialización de estupefacientes.

Entre los objetos hallados se encontraban cuatro teléfonos celulares, una notebook, una balanza de precisión y una termoselladora al vacío utilizada para sellar nylon.

También se secuestró una suma aproximada de 3.920.000 pesos en efectivo, fertilizantes y potenciadores vegetales, además de un medidor de pH empleado habitualmente en cultivos.

Tres personas imputadas

En el marco del procedimiento fueron aprehendidas tres personas mayores de edad, dos hombres y una mujer, quienes quedaron imputadas en la causa que investiga el presunto microtráfico de drogas.

Las diligencias contaron con la colaboración de efectivos de la comisaría 29 de Aluminé, personal del Departamento Comando Radioeléctrico Zapala y de la División Bomberos Zapala.

La investigación continuará para determinar el alcance de la actividad ilegal y el posible destino de la droga secuestrada.