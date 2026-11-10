Cipolletti: decomisaron más de 10 toneladas de cobre y clausuraron un depósito

Un operativo de la Municipalidad de Cipolletti terminó con la clausura de un depósito que funcionaba sin habilitación comercial en un predio ubicado en Estado de Israel y Ruta 22. Durante la inspección, se decomisaron más de 10 toneladas de metales no ferrosos, principalmente cobre, distribuidas en 24 bolsones, cuya procedencia no pudo ser acreditada. La empresa responsable, oriunda de Mendoza, recibió multas millonarias.

El procedimiento fue realizado por personal de la Secretaría de Fiscalización y la Dirección de Comercio, con participación de la Policía de Río Negro. En el lugar encontraron cables quemados, cables de alta tensión, griferías y otros materiales cuya procedencia no pudo ser acreditada.

La inspección permitió detectar una actividad comercial que incumplía la Ley provincial 5669 y el Código de Habilitaciones Comerciales de Cipolletti. Ante las irregularidades, el Municipio dispuso la clausura del establecimiento y el decomiso de los materiales, que quedaron bajo resguardo judicial.

El intendente Rodrigo Buteler destacó el resultado del procedimiento y ratificó que continuarán los controles sobre los comercios dedicados a la compra y venta de metales: «En Cipolletti estamos muy firmes contra la delincuencia y somos muy estrictos con los controles comerciales. Queremos saber quiénes están detrás de cada negocio, qué comercializan y que cumplan con las leyes provinciales y municipales. Acá la delincuencia no tiene lugar«, sentenció.

Según informaron desde el Municipio, ya fueron inspeccionados más de 20 comercios del rubro en Cipolletti y los procedimientos continuarán en distintos sectores de la ciudad.

Por su parte, el secretario de Fiscalización, Diego Zúñiga, vinculó la comercialización irregular de estos materiales con el robo de cables y sus consecuencias en los servicios públicos: «Detrás de cada metro de cable robado hay un barrio sin luz, un semáforo apagado o una familia sin servicio. Cuando cortamos la cadena de comercialización, desalentamos el robo. Vamos a seguir controlando y clausurando a quienes operen fuera de la ley», aseguró.