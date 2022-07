Maestras del Jardín 31 de Neuquén denunciaron que son amenazadas y que Educación no las acompañó

Las maestras del Jardín 31 de la ciudad de Neuquén emitieron un comunicado de prensa en el que manifestaron que desde que salieron a la luz los abusos sexuales cometidos por el maestro de música del establecimiento, que fue acusado ayer, reciben amenazas y hostigamiento por parte de algunas familias que las tratan de «cómplices».

«Recibimos audios, textos y se divulgaron fotos de algunas compañeras, generando desunión entre la institución y la comunidad. No es lo que queremos. Como tampoco queremos continuar siendo señalados/as con temor por nuestra integridad física y la de nuestras familias», expresaron.

Remarcaron: «lo que más queremos, es que esta situación se esclarezca lo antes posible, principalmente por nuestros/as alumnos/as, por sus derechos. Estamos a disposición de lo que sea necesario para esclarecer el caso, colaborando con lo que podamos aportar con la justicia y con las familias para tener una pronta resolución».

Afirmaron que se enteraron de la situación el lunes 4 de julio al finalizar la jornada laboral. Plantearon que las autoridades del Consejo Provincial de Educación (CPE) no las respaldaron, y por el contrario, les impidieron mantener contacto con las familias ante sus consultas.

Hoy en una entrevista con LU5, una de las docentes señaló que hubo una reunión con representantes del CPE pero que llegó muy tarde. Subrayó que están desbastadas y que desconocían por completo lo sucedido. «Queremos justicia, pero no por mano propia, o con venganza, queremos justicia por la justicia que nosotras y nosotras les enseñamos a nuestros peques, y a nuestros niños y niñas que es mediante la vía legal. No ir a pegarle a una persona o tirarle una bomba molotov o putearla por teléfono. Eso no es lo que enseñamos en el jardín», indicó.