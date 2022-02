Más tiroteos en Roca reavivan el pedido urgente de la subcomisaría en barrio Nuevo

Una seguidilla de hechos alarman a los vecinos de la zona norte de Roca que afrontan diariamente la inseguridad. El último de ellos fue un tiroteo anoche a una mujer y sus hijos en barrio Noroeste, que afortunadamente no resultaron heridos. El 8 de febrero pasado, una balacera había impactado contra una casa de barrio Nuevo.

Los tiroteos se escuchan todas las semanas y los vecinos esperan desesperados la instalación de la subcomisaría anunciada por el Gobierno Provincial.

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia de Río Negro informaron que en las próximas semanas la ministra de Seguridad de Río Negro, Betiana Minor, mantendrá una reunión con su par de Obras y Servicios, Carlos Valeri, para trabajar sobre los avances de la sede policial de barrio Nuevo.

Juan Durán, director de Coordinación del Ministerio de Seguridad y Justicia, dijo que: “Estaba estimado comenzar con las tareas edilicias para mediados de febrero-marzo. Es una necesidad imperiosa para este sector de la ciudad y un recurso importante para trabajar en materia de seguridad pública”.

Anoche, por causas que son materia de investigación, una familia de barrio Noroeste fue blanco de disparos y de milagro no hubo heridos. Según se supo, una camioneta Ford Ranger con dos hombres dispararon unas cuatro veces contra una mujer y sus hijos a la medianoche. En la vereda de una vivienda se encontraron cuatro vainas servidas. La causa quedo caratulada como presunto abuso de armas.

Más tiroteos

Según testigos, en el hecho del 8 de febrero, fueron al menos 40 los disparos que recibió la casa mientras un matrimonio y su hija intentaban protegerse de los impactos. Cerca de las 2 de la madrugada, los delincuentes dispararon varias veces contra la casa en la calle Rosario Santa Fe al 4000. En el interior había una pareja y su hija.

El comisario de la Unidad 21, Diego Peralta, informó que no se registraron lesionados tras la fuerte balacera y que esa misma familia ya había tenido otros problemas pero que no había realizado la denuncia. “Nadie vio nada, no hay datos”, señaló el jefe policial.

Personal del Gabinete de Criminalística realizó pericias en el lugar y recolectó casquillos de tres armas diferentes: unos de 9 milímetros, otros de calibre 22 y también de escopeta. Sobre el motivo del ataque señaló que la Brigada de Investigaciones está indagando las circunstancias. La fiscal Victoria Bou Abdo está al frente del caso.

Días antes, unos delincuentes que venían escapando desde Neuquén Capital dejaron abandonado el auto en el que huían en esta misma zona. La policía de Neuquén Capital protagonizó la percusión al conductor de un auto Renault Symbol color gris que tenía la patente adulterada.

El rodado, que iba a gran velocidad, llegó hasta Roca y en barrio Nuevo los ocupantes lograron escapar, dejando abandonado el vehículo. Peralta señaló que se continúan investigando los motivos por el cual venían desde la vecina ciudad.

Además, la policía encontró un arsenal a fin del mes pasado, luego de perseguir a un hombre armado que caminaba por la calle Neuquén. Fue el 30 de enero, cuando la policía detuvo al sujeto que caminaba armado hasta su vivienda. Revisaron su casa y encontraron chalecos antibalas, armas de diferente calibre, municiones, radios y ropa policial.