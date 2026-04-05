Secuestraron un arma y motos robadas tras allanamiento en Bariloche: hay tres detenidos

El allanamiento permitió secuestrar un arma y tres motos, además de recuperar un auto robado en Bariloche.

Un operativo policial en Bariloche permitió recuperar un vehículo sustraído y derivó en un allanamiento que terminó con el secuestro de un arma de fuego, tres motocicletas presuntamente robadas y la detención de tres personas. El procedimiento fue llevado adelante por personal de la comisaría 42, en el marco de una investigación iniciada durante la madrugada del domingo.

Hallazgo del vehículo y primeras pericias

La intervención comenzó cuando los efectivos lograron individualizar un Chevrolet Prisma que había sido denunciado como robado horas antes en la zona de Cacique Prafil al 4800.

El vehículo fue localizado en calle Los Notros al 800, en el barrio Arrayanes, donde se procedió a su secuestro con intervención de la Policía Científica. Posteriormente, fue restituido a su propietaria.

Allanamiento y secuestro de elementos

Mientras se realizaban las tareas en el lugar, los uniformados obtuvieron información sobre la posible existencia de un arma de fuego en el domicilio donde se encontraba el auto.

A partir de ello, se solicitó una orden judicial que permitió concretar un allanamiento en la vivienda, donde se logró secuestrar el arma mencionada.

Motos con pedido de secuestro y adulteraciones

Durante el procedimiento también se identificaron tres motocicletas en el inmueble. Una de ellas, una Zanella 150 cc, tenía pedido de secuestro vigente emitido semanas atrás.

Las otras dos presentaban irregularidades en la numeración de chasis y motor, lo que hace presumir que también serían de origen ilícito.

Tres detenidos por encubrimiento

En el domicilio fueron detenidas tres personas, quienes quedaron a disposición de la Justicia en el marco de una causa por presunto encubrimiento.

La investigación continúa para determinar la procedencia de los rodados y establecer posibles vínculos con otros hechos delictivos en la región.