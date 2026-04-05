Balearon a un hombre y hay dos sospechosos detenidos en Neuquén: la víctima está en terapia intensiva

a. Hay dos detenidos por el ataque, ocurrido a plena luz del día en la vía pública.

Un violento episodio de violencia armada ocurrido en la ciudad de Neuquén dejó como saldo a un hombre de 35 años gravemente herido de bala y dos personas detenidas, en el marco de una investigación por presunto abuso de arma de fuego.

El hecho se registró durante la tarde del sábado, cuando la víctima ingresó de urgencia al sistema de salud con una lesión abdominal provocada por un disparo.

Derivación urgente y estado crítico

El hombre fue trasladado inicialmente al Hospital Bouquet Roldán en una camioneta particular, acompañado por su pareja. Debido a la gravedad de la herida, fue derivado en código rojo al Hospital Castro Rendón y posteriormente a una clínica privada.

Actualmente permanece internado en terapia intensiva, luego de haber sido intervenido quirúrgicamente.

Cómo ocurrió el ataque

Según la reconstrucción preliminar, el hecho tuvo lugar en la intersección de las calles Catriel y República de Italia.

De acuerdo al testimonio de la pareja de la víctima, ambos descendían de su vehículo en cercanías de un comercio cuando fueron interceptados por un Renault Megane azul.

Siempre según esta versión, del automóvil descendieron un hombre y una mujer que comenzaron a increparlos. En ese contexto, la mujer extrajo un arma de fuego desde su cartera y efectuó al menos seis disparos, uno de los cuales impactó en el abdomen del hombre.

Además, se investiga la participación del conductor del vehículo, quien habría instigado el ataque.

Detenciones y avance de la investigación

Tras diversas tareas investigativas, personal de la Comisaría Tercera logró identificar y detener a los sospechosos.

Uno de ellos fue localizado en un domicilio de la calle Cerro Bandera, mientras que la otra persona fue interceptada en la vía pública gracias a información aportada por el sistema de monitoreo.

Ambos quedaron detenidos y a disposición de la Justicia, mientras se avanza en el esclarecimiento del hecho.

Pericias y elementos secuestrados

En el lugar del ataque, peritos de Criminalística secuestraron cuatro vainas servidas, que serán sometidas a análisis para determinar su relación con el arma utilizada.

La Fiscalía de Actuación Genérica interviene en la causa y dispuso nuevas medidas, entre ellas el secuestro de los vehículos involucrados para realizar peritajes en busca de rastros, armas u otros elementos relevantes.

La investigación continúa en plena etapa inicial y no se descartan nuevas diligencias en las próximas horas.