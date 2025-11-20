Primer operativo antidrogas en un pueblo de Neuquén: secuestraron cannabis y elementos de venta

Antinarcóticos realizó el primer allanamiento por microtráfico en Barrancas y secuestró cannabis fraccionado, semillas y elementos de comercialización.

Barrancas fue escenario, por primera vez, de un operativo contra el microtráfico en Neuquén. El procedimiento se realizó ayer, en el marco de una causa por infracción a la Ley 23.737 y estuvo coordinado por la Fiscalía de Narcocriminalidad de la V Circunscripción Judicial de Chos Malal.

La acción policial se inició tras una denuncia anónima de vecinos a través de la aplicación Neuquén Te Cuida, lo que permitió comenzar tareas investigativas que derivaron en pruebas suficientes para solicitar el allanamiento.

El operativo y los secuestros

El procedimiento se concretó en una vivienda ubicada sobre calle Chubut. Allí, la División Antinarcóticos Chos Malal incautó ocho evidencias de interés para la causa: cannabis sativa fraccionada y lista para su comercialización, una balanza digital de precisión, elementos de corte, más de 300 semillas de cannabis, teléfonos celulares y dinero en efectivo.

La intervención judicial

Desde la fiscalía interviniente se dispuso identificar y notificar al principal investigado, quien quedó en libertad supeditada mientras continúan las actuaciones. La medida marcó un precedente en la localidad, donde no se habían registrado hasta ahora allanamientos vinculados al microtráfico.

Para el operativo participaron ocho efectivos y dos móviles de la División Antinarcóticos de Chos Malal, en una intervención que buscó responder de manera directa a las demandas de la comunidad sobre presuntos puntos de venta de estupefacientes.