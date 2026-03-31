Quema de droga en Roca: incineraron casi 900 plantas y 43 kilos de cannabis de más de 200 causas

La Justicia Federal llevó adelante este martes una incineración de estupefacientes en la Planta de Residuos II de Roca, en un procedimiento que concentró droga secuestrada en numerosas investigaciones de la región. El operativo incluyó la destrucción de 874 plantas y plantines de marihuana, junto con 43,343 kilogramos de cannabis entre cogollos y picadura, en el marco de 236 legajos fiscales que ya fueron finalizados o presentan un alto grado de avance.

Un procedimiento que reúne más 200 legajos judiciales

Según explicó el fiscal de distrito Fernando Arrigo, todo el material incinerado corresponde a causas tramitadas dentro de la jurisdicción de General Roca. «Abarcan cerca de 240 investigaciones y es marihuana en su totalidad”, precisó.

Antes de la quema, se realizó un test para certificar el material estupefaciente frente a los testigos civiles. Foto Juan Thomes.

El funcionario detalló que la elección del predio respondió a criterios ambientales y de seguridad. Indicó que el lugar fue seleccionado porque «no contamina las napas inferiores», al tratarse de un terreno preparado para evitar filtraciones y residuos tóxicos.

El significado de la quema

Más allá del acto material, Arrigo destacó el valor simbólico del procedimiento. «Es como un premio también, para que se vea qué se hace con la droga secuestrada», expresó, y subrayó el trabajo conjunto de las distintas áreas judiciales y fuerzas de seguridad.

El fiscal de Distrito, Fernando Arrigo, participó de la quema de drogas. Foto Juan Thomes.

En ese sentido, remarcó que la droga incinerada «estaba disponible para el consumo y el comercio», y que su destrucción representa un paso concreto en la protección de la comunidad.

Marco legal y proceso previo

La incineración se realiza en cumplimiento del artículo 30 de la Ley 23.737, que establece la destrucción de estupefacientes por su carácter contaminante y tóxico.

Arrigo aseguró que la droga proviene de causas se encuentran en una etapa procesal que habilita la quema. «Ya fueron notificadas las defensas, se extrajeron muestras y están en condiciones de ser destruidas«, señaló.

La quema se realizó a cielo abierto en el predio de la Planta de Residuos II de Roca. Foto Juan Thomes.

El fiscal federal Matías Zanona, a cargo de las áreas de Atención Inicial, de Investigación y Litigio de Casos Complejos, explicó que es el producto de la gestión de investigación en el sistema acusatorio. «La destrucción es inmediata porque lo impone la ley de estupefaciente y porque justo el material orgánico tiene una capacidad contaminante en corto lapso de tiempo. La descomposición química de las plantas genera fluidos, olores y se pone tóxico», precisó.

El procedimiento se realizó con un amplio acompañamiento de funcionarios y fuerzas federales. Foto Juan Thomes.

Además, indicó que se busca acelerar estos procesos: «Tratamos de deshacernos lo más rápido posible del material estupefaciente».

El impacto del sistema acusatorio

Desde la implementación del sistema acusatorio, la actividad investigativa tuvo un fuerte crecimiento. El fiscal Sebastián Gallardo detalló que su área acumula alrededor de 650 legajos en trámite.

«Esto es solo una parte», aclaró, en referencia a los 236 casos incluidos en esta quema. El resto de las investigaciones continúan en curso y podrían derivar en futuras incineraciones.

Por su parte, la fiscal a cargo de la Unidad Fiscal de General Roca, María Claudia Frezzini, destacó que esta fue la tercera quema desde noviembre de 2024 y que refleja el trabajo articulado de distintas áreas del Ministerio Público Fiscal.

Un operativo a cielo abierto y bajo custodia

El procedimiento se desarrolló a cielo abierto, con la presencia de autoridades judiciales, personal policial y representantes de las distintas áreas que participaron en las investigaciones. Los auxiliares fiscales Facundo Lencinas e Ivana Messina (del Área de Atención Inicial y Casos Complejos); Francisco Iglesias y Greta Dómina (del Área de Investigación y Litigación de Casos Sencillos) participaron del operativo.

Frezzini aclaró que en esta instancia solo se incineró cannabis, ya que otras sustancias, como la cocaína, requieren métodos distintos para su destrucción.

Cierre del circuito judicial

Este tipo de operativos marca el cierre del circuito judicial de las causas vinculadas al narcotráfico. La eliminación definitiva de la droga secuestrada evita su reutilización y reduce riesgos ambientales y sanitarios.

Al mismo tiempo, representa una señal del avance de las investigaciones en la región y del volumen de estupefacientes retirados de circulación en los últimos meses.