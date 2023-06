Recuperaron en Roca un auto que había sido robado en Cipolletti

Este viernes durante la mañana, la policía de Río Negro confirmó que recuperaron un auto en General Roca que había sido robado en Cipolletti. Describieron que durante la verificación de los datos, el vehículo presentaba pedido de captura.

Según explicaron, el personal de la Comisaría 21° de General Roca secuestró un vehículo mientras se encontraban realizando tareas de prevención.

El rodado marca Fiat se encontraba estacionado en la calle San Juan.

Describieron que al llevar a cabo la verificación de los datos del rodado, «se constató que presentaba pedido de secuestro por hurto de la localidad de Cipolletti«, aseguraron.

El auto fue encontrado en calle San Juan. Foto: Gentileza.

Los efectivos pusieron en conocimiento a la fiscalía que estaba de turno y se dispusieron las actuaciones correspondientes al hecho.

Le robaron en el auto a un periodista mientras estaba haciendo una entrevista en Cipolletti

Este jueves, un periodista de Cipolletti sufrió un robo en su vehículo que se encontraba estacionado. Aseguró que se llevaron una mochila en la que estaba su computadora laboral.

Según explicó el damnificado Juan Andrez, el hecho ocurrió alrededor de las 10.30 en Miguel Muñoz y Güemes.

«Es una mochila negra marca Unicross, adentro había una bufanda, una computadora marca Acer swift 3 color azul metalizada y un planillero de Cipolletti, todas cuestiones laborales», explicó Andrez.

Y describió que el hecho ocurrió en su auto que se encontraba estacionado mientras estaba trabajando. «Aparentemente me abrieron uno de los vidrios, no sé cómo pasó, cuando volví ya no estaba», describió.