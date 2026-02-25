Rompió un auto en El Bolsón, robó dinero y huyó a Lago Puelo: lo detuvieron tras un seguimiento del 911

Detenido en Lago Puelo por robar dinero de un vehículo en El Bolsón.

Un operativo conjunto permitió recuperar una importante suma de dinero que había sido sustraída del interior de un vehículo en El Bolsón y detener al presunto autor en la vecina provincia de Chubut. La investigación fue encabezada por la Policía de Río Negro, con colaboración de la Policía de Chubut, tras el robo ocurrido durante la tarde.

Robo y seguimiento

El hecho se produjo alrededor de las 14, cuando un hombre rompió el cristal de un Toyota Yaris estacionado y sustrajo una suma de dinero.

Con el aporte de testigos se estableció que el sospechoso se movilizaba en una Toyota Hilux. Operadores del Sistema de Emergencias 911 realizaron el seguimiento del rodado por distintas arterias de El Bolsón.

Localización y detención

Tras una labor coordinada entre la comisaría 12 y el Cuerpo de Investigaciones Judiciales, la camioneta fue localizada en Lago Puelo.

Mediante exhorto judicial, los ocupantes fueron detenidos de manera preventiva y el vehículo quedó secuestrado.

En una requisa realizada durante la madrugada, los efectivos recuperaron el dinero sustraído, que estaba oculto en la guantera y coincidía con la descripción aportada por el damnificado.

Elementos secuestrados

En el interior de la camioneta también se halló un dispositivo inhibidor de alarmas, por lo que no se descarta la posible participación del detenido en otros hechos similares.

El hombre, oriundo de Neuquén, registra antecedentes por robos de importantes sumas de dinero en esa provincia.