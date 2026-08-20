Santa Fe: la autopsia reveló que el niño de 6 años murió por asfixia y su madre sigue detenida

Izán Aguirre, el niño de 6 años que fue encontrado muerto en la localidad santafesina de San Justo, falleció como consecuencia de una asfixia por ahorcamiento, según determinaron los resultados preliminares de la autopsia. Por el crimen, su madre, una joven de 22 años, permanece detenida.

La necropsia fue realizada en la morgue judicial de la capital provincial y estableció que el menor murió como consecuencia de un estrangulamiento. De todos modos, todavía resta completar una serie de estudios anatomopatológicos y bioquímicos que permitirán establecer con mayor precisión la mecánica del crimen.

La investigación quedó a cargo de la fiscal Daniela Montegrosso, del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien ordenó la detención de la madre del niño, identificada por sus iniciales como R.M.

Cómo avanza la investigación

El fiscal regional de la Primera Circunscripción del MPA, Jorge Nessier, y Montegrosso brindaron este jueves una conferencia de prensa en la sede de la Unidad Fiscal San Justo, donde informaron sobre las primeras medidas adoptadas en la causa.

Los investigadores ya tomaron declaraciones testimoniales y ordenaron peritajes sobre teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos que fueron secuestrados durante el procedimiento.

En relación con la mujer detenida, los investigadores confirmaron que no registra antecedentes penales.

Nessier explicó que, de acuerdo con los elementos reunidos hasta el momento, la principal hipótesis apunta a la responsabilidad de la madre del niño, motivo por el cual la fiscal dispuso su detención.

“Este tipo de hechos requiere una mirada inicial que es la que nos permite sostener, en estos momentos, que la responsabilidad del hecho parecería recaer en la madre del niño. Por esa razón es que la fiscal ha dispuesto su detención”, señaló.

Sin embargo, el fiscal regional remarcó que la investigación continúa abierta y que las próximas medidas serán determinantes para establecer cómo ocurrió el crimen y si hubo participación de otras personas.

“La investigación nos va a permitir dilucidar, en los próximos días, si existe alguna otra responsabilidad que pueda ser atribuida a otra persona”, sostuvo Nessier.

Los investigadores aguardan ahora los resultados de los estudios complementarios de la autopsia y de las pericias incorporadas a la causa para avanzar en el esclarecimiento del caso.