Con la llegada de diciembre, la decoración del hogar comienza a adquirir un protagonismo especial. Más allá del tradicional arbolito, la mesa de Navidad se convierte en el centro de las reuniones familiares y en una oportunidad para desplegar la creatividad.

Una de las técnicas que utilizan los profesionales del interiorismo para conseguir composiciones equilibradas es la regla del 60-30-10, una fórmula que permite combinar colores, texturas y accesorios sin sobrecargar visualmente los espacios.

Aplicada a la decoración navideña, esta propuesta permite conseguir resultados sofisticados aprovechando la vajilla, los textiles y los objetos que ya tenemos en casa.

En qué consiste la regla del 60-30-10 y cómo aplicarla en Navidad

La técnica establece una distribución orientativa de tres colores, asignándole a cada uno un peso visual diferente dentro de la composición.

60% de un color dominante: constituye la base de la decoración. Puede estar presente en el mantel y los platos.

constituye la base de la decoración. Puede estar presente en el mantel y los platos. 30% de un color complementario: aporta profundidad y personalidad mediante servilletas, caminos de mesa y arreglos vegetales.

aporta profundidad y personalidad mediante servilletas, caminos de mesa y arreglos vegetales. 10% de un color de acento: introduce contraste a través de pequeños accesorios, lazos, servilleteros o detalles metalizados.

No es necesario respetar los porcentajes de manera exacta. El objetivo es establecer una jerarquía visual que permita apreciar cada elemento sin que todos compitan por la atención.

Cinco combinaciones de colores para decorar la mesa de Navidad 2026

Desde las propuestas clásicas hasta las inspiradas en el diseño contemporáneo, existen diferentes paletas cromáticas que permiten adaptar esta técnica a cada estilo.

Blanco, champagne y dorado: una combinación luminosa, delicada y sofisticada.

una combinación luminosa, delicada y sofisticada. Arena, verde oliva y cobre: ideal para una ambientación natural con materiales orgánicos.

ideal para una ambientación natural con materiales orgánicos. Blanco, azul marino y plateado: una alternativa contemporánea con contrastes definidos.

una alternativa contemporánea con contrastes definidos. Crema, bordó y dorado: recupera la esencia tradicional de las fiestas con una estética refinada.

recupera la esencia tradicional de las fiestas con una estética refinada. Marfil, terracota y verde salvia: una propuesta fresca y acogedora, ideal para una celebración al aire libre.

Una Navidad de verano: materiales naturales y detalles que aportan frescura

En Argentina, las celebraciones de fin de año coinciden con las altas temperaturas. Por eso, una buena alternativa consiste en incorporar elementos que dialoguen con la estación.

Los manteles de lino, las fibras naturales, la vajilla artesanal, las flores frescas y las ramas de eucalipto permiten crear una ambientación relajada y elegante.

También se pueden utilizar cerezas, limones o naranjas como parte de los centros de mesa, aprovechando sus colores y texturas para aportar personalidad a la composición.

La iluminación cálida, mediante pequeñas luces LED o velas sin perfume, puede completar la puesta en escena.

Cómo conseguir una mesa navideña elegante sin gastar de más

La clave está en seleccionar cuidadosamente los objetos decorativos y evitar los excesos.

Recuperar la vajilla heredada, combinar piezas antiguas con otras contemporáneas y reutilizar adornos de años anteriores son recursos que permiten conseguir resultados atractivos sin realizar grandes inversiones.

También es recomendable elegir centros de mesa bajos que faciliten la conversación y dejar suficiente espacio para servir los alimentos.

Más que seguir una tendencia al pie de la letra, la propuesta invita a crear una mesa navideña con identidad propia, donde la armonía de los colores, la calidez de los materiales y la atención a los detalles acompañen uno de los encuentros más especiales del año.