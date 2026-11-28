El proyecto Sea Lion, considerado el mayor desarrollo petrolero en aguas profundas del Atlántico Sur fuera de Brasil, quedó en el centro de la disputa geopolítica por Malvinas tras el rechazo del Tribunal Internacional del Derecho del Mar (ITLOS) a la medida cautelar presentada por la Argentina. La resolución, que obtuvo 18 votos en contra y 3 a favor, despejó el escenario internacional para que el consorcio avance con la explotación.

Sea Lion, el megaproyecto petrolero que avanza al norte de Malvinas

Descubierto en mayo de 2010, Sea Lion se ubica en la Cuenca Norte de Malvinas, a unos 220 kilómetros al norte de la Isla Soledad. El yacimiento contiene unos 1.700 millones de barriles de petróleo en sitio, con recursos recuperables auditados superiores a los 500 millones, detalló Noticias Argentinas.

La operación contempla perforaciones en aguas de 450 metros de profundidad y reservorios ubicados a 2,5 kilómetros bajo el lecho marino. El plan prevé utilizar el buque Aoka Mizu, una plataforma flotante de producción y almacenamiento. Las perforaciones comenzarían en marzo de 2027 y el primer petróleo podría llegar en 2028, con una producción inicial estimada de entre 50.000 y 55.000 barriles diarios.

El proyecto está controlado por Navitas Petroleum, de Israel, con el 65%, y la operación, y Rockhopper Exploration, del Reino Unido, con el 35%.

La Argentina sostiene que la explotación es ilegal por la falta de autorización nacional y viola resoluciones de la ONU. El Gobierno aplicó sanciones e inhabilitaciones a 45 empresas y directivos vinculados. También existen advertencias ambientales por el impacto de los 23 pozos proyectados en ecosistemas marinos de la región.