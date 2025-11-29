Recibió dos disparos mientras esperaba afuera de un local en Roca: uno fue en el pecho, ¿cómo está?

Un hombre recibió dos disparos mientras esperaba fuera de un local en General Roca este sábado. Uno de los tiros fue en el pecho. La víctima fue llevada al hospital por su sobrino, que escuchó ruidos y gritos cuando estaba comprandob

Según pudo averiguar Diario RÍO NEGRO, el hecho ocurrió esta tarde cerca de las 16.30, en el playón que se ubica sobre la Avenida Roca, entre las calles Cardenales y España, en el barrio Quinta 25.

La Policía de Río Negro recibió la alerta de un tiroteo y cuando efectivos arribaron al lugar fueron advertidos de que un sujeto fue llevado al hospital en auto herido de bala.

Un móvil se dirigió al hospital local y allí un familiar de la víctima relató que se encontraba comprando cuando escuchó «ruidos y gritos». Cuando se asomó a fijarse se percató que su tío estaba lastimado.

Según la información preliminar, el hombre recibió dos disparos: uno en el pecho y otro en una pierna. La persona fue atendido por personal de Salud y, según se pudo confirmar, no corre riesgo de vida y hasta pudo habló con las autoridades.

Registraron un incendio a partir de los disparos en Roca

Esta misma tarde, en el mismo barrio se produjo un incendio en una propiedad ubicada sobre la calle España.

Fuentes ligadas al caso del hombre herido con arma de fuego indicaron a este medio que está vinculado a esos mismos disparos en el playón de la Avenida Roca.