Terror en una escuela de Chubut: salió del aula, buscó un cuchillo y apuñaló a su compañero enfrente de todos

Un escalofriante episodio de violencia conmocionó a la comunidad educativa de Chubut, cuando un estudiante apuñaló a un compañero frente a la mirada atónita de todos los presentes. El incidente, que tuvo lugar en plena jornada escolar nocturna, generó una profunda preocupación por la seguridad en las escuelas de la provincia. ¿Cuál es el estado de salud de la víctima?

El impactante episodio ocurrió cerca de las 21 en la escuela N° 768 de Jóvenes y Adultos de Puerto Madryn donde también funciona la escuela N°710, en pleno centro de la ciudad.

La policía llegó al colegio cuando fueron advertidos por los directivos quienes manifestaron que un estudiante había apuñalado a otro con un cuchillo.

La comisaria segunda, Gloria Riffo, informó al sitio EL Chubut, que el atacante tiene 25 años y según la declaración de testigos, se había retirado del establecimiento y luego volvió con un arma blanca para agredir a otro estudiante. Luego de la agresión, el joven para retirarse rompió un cristal y sufrió heridas, por lo cual tuvo que ser derivado al hospital.

La comisaria aseguró que actualmente el agresor se encuentra detenidos por «lesiones con arma blanca» y buscan esclarecer cuál fue el motivo detrás del ataque.

Terror en una escuela de Chubut: cuál es el estado de salud de la víctima

La comisaria Gloria Riffo informó que la víctima tiene 20 años y afortunadamente, solo sufrió lesiones de carácter leve. «Se encuentra bien, recibió un corte en el rostro y en el brazo», detalló y aseguró que ya fue dado de alta.

A su vez detalló que el joven agredido, tras recibir el alta, se acercó a la dependencia policial para realizar la denuncia.

«La víctima indicó que no tiene un trato con esta persona, solamente lo conocía porque comparten el aula, pero no tenían un trato de todos los días. Refiere que no hay motivo alguno como para que esta persona haya actuado de esa manera agresiva hacia él», explicó Riffo al sitio chubutense.