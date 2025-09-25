Triple crimen en Florencio Varela: la causa cambió de fiscal y se investiga como femicidio

A finales de la tarde del martes, la Fiscalía General de La Matanza decidió un cambio clave en la investigación del triple crimen ocurrido en Florencio Varela. La causa, inicialmente a cargo del fiscal Gastón Dupláa, pasó a la UFI de Homicidios de la jurisdicción, bajo la conducción del fiscal Adrián Arribas, en una decisión motivada por cuestiones de competencia.

Tras recibir el expediente completo, Arribas convocó al comisario Flavio Marino, jefe de la DDI de La Matanza, para coordinar las tareas de campo y planificar nuevas medidas investigativas, incluyendo una batería intensiva de pericias forenses, según informó Infobae.

Cuatro personas permanecen detenidas. Miguel Ángel Villanueva Silva, indocumentado en Argentina y de nacionalidad peruana, fue imputado por homicidio calificado, alevosía, ensañamiento y violencia de género. La misma acusación recae sobre su pareja, Iara Daniela Ibarra. De ser hallados culpables, podrían enfrentar prisión perpetua.

Los otros dos detenidos, Andrés Maximiliano Parra (18) y Magalí Celeste González Guerrero (28), quienes colaboraron en la limpieza de la escena del crimen, fueron acusados de encubrimiento agravado. Según fuentes judiciales, las calificaciones de los detenidos se mantienen sin cambios desde el inicio de la investigación.

La incógnita de la pista narco

Mientras la causa avanza, el vínculo con el narcotráfico sigue sin esclarecerse. La Policía Bonaerense, con apoyo de la Policía de la Ciudad, allanó la Villa Zavaleta en Barracas buscando al supuesto capo “Pequeño J.”, un joven peruano de 23 años que habría ordenado el triple femicidio.

Sin embargo, fuentes judiciales y de seguridad señalan que este presunto líder no aparece en ninguna investigación de narcotráfico registrada, ni en bases de datos migratorias o judiciales. Es posible que, al igual que Villanueva Silva, haya ingresado ilegalmente al país. Para el sistema penal, tanto “Pequeño J.” como el principal detenido son figuras casi fantasmales, desconocidas hasta ahora en el mundo del hampa.

El dolor de las familias

En medio del avance de la causa, continúan los velatorios de Brenda, Morena y Lara. La familia y allegados buscan justicia mientras la investigación, ahora bajo la supervisión de Arribas, intenta desentrañar tanto la dinámica del crimen como los posibles vínculos con el narcotráfico.

Si sufrís violencia de género o conocés a alguien que necesita ayuda, podés comunicarte de manera gratuita las 24 horas los 365 días a través de un llamado al 144 o a través de la app. También incluye videollamadas para personas sordas e hipoacúsicas.