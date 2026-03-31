Ingresó a robar en una vivienda, golpeó al dueño y acordó una pena de tres años de prisión en Bariloche

Un hombre fue condenado a tres años de prisión efectiva en Bariloche por protagonizar un violento intento de robo en una vivienda, donde agredió al propietario con un elemento de vidrio. El hecho ocurrió el 30 de octubre de 2025 por la mañana y derivó en un juicio abreviado, en el que el acusado reconoció su responsabilidad y aceptó la pena acordada con la fiscalía.

Violento intento de robo

Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, el imputado ingresó al domicilio tras dañar el pestillo de una ventana de la planta baja, mientras el dueño de casa se encontraba en el interior.

Al advertir la intrusión, la víctima enfrentó al acusado, lo que derivó en un forcejeo que se extendió por distintos sectores de la vivienda.

Ataque con un elemento de vidrio

En medio de la pelea, el agresor utilizó una botella de vidrio con la intención de asegurar su impunidad. Con ese objeto, golpeó al propietario en la cabeza e intentó lesionarlo nuevamente, aunque no logró concretarlo.

La víctima, pese a la agresión, logró reducir al intruso y pedir ayuda. Minutos después, personal policial arribó al lugar y procedió a su detención.

Como consecuencia del ataque, el damnificado sufrió lesiones leves, consistentes en traumatismos que no pusieron en riesgo su vida.

Elementos seleccionados y calificación legal

Durante el hecho, el acusado había seleccionado una computadora y una tablet con la intención de sustraerlas, aunque no logró apoderarse de esos elementos.

La fiscalía calificó el caso como robo calificado por el uso de arma impropia en grado de tentativa, en concurso ideal con lesiones leves.

La acusación se sostuvo en diversas pruebas, entre ellas el testimonio de la víctima, registros del llamado al 911, pericias criminalísticas y certificaciones médicas.

Juicio abreviado y condena

La defensa pública solicitó la homologación del juicio abreviado, señalando que el imputado tuvo acceso a toda la evidencia y reconoció su participación en el hecho.

El juez interviniente avaló el acuerdo, consideró acreditado el delito y entendió que la pena se ajusta a los parámetros legales. En consecuencia, impuso tres años de prisión efectiva y declaró la reincidencia del condenado.

Además, dispuso que las actuaciones sean remitidas al juez de ejecución para definir la modalidad de cumplimiento de la pena.

Medidas posteriores

Tras la audiencia, se resolvió mantener vigente la medida cautelar hasta que la sentencia quede firme. También se establecieron los plazos legales para eventuales impugnaciones.

El caso refleja la gravedad de los hechos de violencia en ocasión de robo y la respuesta judicial ante este tipo de delitos en el ámbito domiciliario.