Intento de homicidio en Navidad: lo imputaron por incendiar una casa con un cuidador adentro en Neuquén

Un cuidador logró escapar con vida tras un ataque incendiario en Navidad. El acusado fue imputado por intento de homicidio y quedó con prisión domiciliaria.

Un violento episodio ocurrido durante la mañana de Navidad en la ciudad de Neuquén derivó en la imputación de un hombre acusado de intentar matar a un cuidador al que roció con un líquido inflamable y prendió fuego junto con la vivienda que custodiaba.

El hecho se registró en el barrio Colonia Rural Nueva Esperanza y fue investigado por el Ministerio Público Fiscal, que formalizó cargos y dispuso medidas cautelares para resguardar a la víctima y asegurar el avance del proceso.

El ataque durante la mañana de Navidad

Según la investigación preliminar del fiscal Andrés Azar y la Policía provincial, el episodio ocurrió el 25 de diciembre de 2025, entre las 7 y las 9.45. En ese lapso, el imputado se presentó en una vivienda que era cuidada por un hombre que además residía allí.

El acusado llegó acompañado por una adolescente y una tercera persona que aún no fue identificada. Exigieron ingresar al inmueble y, tras irrumpir por la fuerza, el imputado agredió al cuidador, a quien golpeó en la cabeza con un caño de gas.

Fuego, huida y detención

Luego del ataque, el hombre roció a la víctima y al interior de la casa con un líquido acelerante y provocó un incendio. Tras iniciar el fuego, se dio a la fuga, aunque fue demorado minutos después por efectivos de la Policía provincial.

La víctima logró escapar rápidamente del lugar, lo que permitió que salvara su vida pese a las heridas sufridas durante el ataque y el incendio.

Estado de salud del cuidador

Tras el hecho, el cuidador fue trasladado de urgencia al hospital Heller y luego derivado al hospital Castro Rendón. Allí fue intervenido quirúrgicamente debido a las quemaduras que presentaba en las piernas y permanece bajo seguimiento médico.

Calificación legal y medidas cautelares

El Ministerio Público Fiscal encuadró provisoriamente la conducta del imputado como homicidio simple en grado de tentativa, agravado por la participación de una menor de edad, en calidad de autor.

Durante la audiencia, el fiscal sostuvo que existe riesgo de entorpecimiento de la investigación y solicitó medidas para proteger a la víctima y garantizar su disponibilidad como testigo.

El juez de garantías Juan Guaita dio por formulados los cargos y ordenó prisión domiciliaria por cuatro meses, con monitoreo electrónico mediante tobillera. Hasta su colocación, se dispusieron rondines policiales periódicos y sorpresivos. Además, se estableció la prohibición absoluta de contacto del imputado con la víctima por cualquier medio.

El plazo de investigación fue fijado en cuatro meses.