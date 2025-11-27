Una docente de Cipolletti recuperó el auto que fue robado por su expareja

Una docente de Cipolletti logró recuperar su auto luego de que su expareja se lo llevara tras una discusión, situación que motivó la intervención inmediata de la Policía de Río Negro.

Insólito: tuvo una discusión con su expareja y denunció porque le robó el auto

El hecho se originó cuando la mujer denunció que su ex se había retirado con su vehículo. Si bien no hubo violencia física, la situación generó preocupación y derivó en el accionar del personal de la Subcomisaría 79°, que tomó intervención para resguardar el patrimonio de la denunciante.

A partir de la denuncia, se inició un trabajo coordinado entre distintas unidades policiales, que incluyó diversas averiguaciones para dar con el hombre y el auto. Incluso se solicitó colaboración a otra dependencia de la zona para verificar el lugar de trabajo del sospechoso, lo que permitió orientar la búsqueda y mantener el caso activo.

Con el avance de las actuaciones y prácticamente cercado, el hombre decidió entregar el vehículo en óptimas condiciones y con todos sus elementos, según informaron desde la fuerza.

Siguiendo las directivas de la Fiscalía en turno, el auto fue secuestrado para las diligencias correspondientes y el hombre quedó imputado en una causa judicial por hurto.

Desde la Policía de Río Negro destacaron el compromiso y la rápida actuación del personal interviniente, que mantuvo una comunicación constante entre las unidades y brindó acompañamiento a la denunciante durante todo el proceso.