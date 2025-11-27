Investigan a una docente por una denuncia de violencia en un jardín de infantes de Roca

El Ministerio de Educación de Río Negro intervino tras una denuncia presentada por una familia del Jardín de Infantes Nº 54 en la Comisaría Tercera, en la que se acusa a una docente de presuntos hechos de violencia dentro de la sala. La cartera confirmó que se inició el trámite administrativo correspondiente para investigar lo ocurrido.

Una madre fue la vocera de la denuncia. Según su relato, varios nenes habían dejado de asistir a clases por miedo a la docente. En su denuncia, la mujer manifiesta que la maestra jardinera «ejerció violencia» hacia los niños en reiteradas ocasiones. “Había solamente dos o tres chicos que seguían yendo, el resto no quería asistir porque tenían miedo”, afirmó la madre a Diario RÍO NEGRO.

La directora de Nivel Inicial, Karina Viana, indicó a este medio que se trata de “una situación reciente” y que el área tomó conocimiento formal el lunes pasado. La funcionaria explicó que este jueves el Ministerio, la Supervisión y el Consejo Escolar se presentaron en el jardín para acompañar al establecimiento y a las familias.

“Se recepcionó en la institución a un grupo de familias que se habían autoconvocado”, señaló Viana y detalló que también estuvo presente la directora del jardín.

La titular de Nivel Inicial sostuvo que el objetivo fue ofrecer información y contención. “Lo que necesitamos es tranquilizar a estas familias y acompañarlos en esto que viene sucediendo”, afirmó y remarcó que la investigación recién comienza.

Separaron del cargo a la docente denunciada

Como medida preventiva, la maestra jardinera señalada ya no está en funciones. “Cuando hay una situación así, estas medidas son preventivas, así que ya no está en el jardín”, confirmó Viana. Indicó que la decisión se mantendrá hasta que finalice el proceso administrativo.

Una de las madres que realizó la denuncia expresó que la reunión con las autoridades trajo alivio. “Nos dieron la buena noticia de que esta maestra está suspendida”, afirmó. Además, les informaron que habrá una suplente desde el lunes próximo y hasta tanto, el curso estará a cargo de una preceptora.

Por su parte, Viana reiteró que, una vez finalizada la investigación, serán las áreas competentes las que informen los resultados. Señaló que el objetivo actual es resguardar a los niños y garantizar el funcionamiento del jardín.

Los hechos que desencadenaron la denuncia

La madre relató que primero planteó la situación a la dirección del jardín, pero quedó disconforme. “Lo único que recibí de ella fue burla y que se me riera en la cara”, dijo. Por ese motivo, acudió a Supervisión y al Consejo Escolar. “Hice una denuncia en la comisaría, la llevé al Consejo y se movió, al igual que Supervisión”, aseguró.

“Como padres tenemos que alzar la voz por nuestros hijos, no quedarnos callados ni permitir que personas así, nos intimiden. Todo esto es para que después nuestros hijos no sufran, porque uno queda con el miedo de que, si no se mueve, les seguirá pasando, y si se mueve también puede llegar a suceder algo similar”, concluyó la mujer.