El cartel de un local de empanadas le abrió probablemente el apetito y resolvió que era el momento de darse un gusto. El hombre entró al comercio, ubicado en la avenida de los Pioneros al 4500 de Bariloche, hizo su pedido, pero cuando llegó el momento de pagar las empanadas usó una tarjeta de débito bancaria que fue rechazada.

El titular de la tarjeta, que es un ciudadano francés, había sufrido un robo esa misma jornada en su domicilio y fue notificado del frustrado movimiento bancario. El sospechoso fue detenido minutos después por personal policial.

El robo ocurrió el lunes por la noche después de las 20.30, en una cabaña ubicada en la calle Bosque Lindo 735 de la zona oeste de Bariloche, a unos dos kilómetros del comercio “Punto Empanada”.

El detenido compareció este miércoles ante el juez de garantías Ricardo Calcagno, que admitió la imputación por robo que el fiscal adjunto Álvaro Viterbori le atribuyó al sospechoso. El magistrado habilitó que el caso se investigue durante cuatro meses y le impuso un mes de prisión preventiva. Así lo informaron desde el Ministerio Público Fiscal (MPF).

Viterbori relató que el hecho imputado al hombre ocurrió el lunes último, entre las 20.30 y las 22. Señaló que el hombre forzó una puerta-ventana e ingresó a una vivienda, que está situada en la calle Bosque Lindo. Allí se apoderó de una mochila, que tenía en su interior una computadora portátil, un iPad, una carpa y un colchón, una billetera con el pasaporte y dos tarjetas de débito del damnificado.

La caída

Según el fiscal, alrededor de las 21.50 del lunes, el imputado intentó comprar con una de las tarjetas sustraídas en el local “Punto Empanada”, de la avenida de los Pioneros al 4500. La tarjeta fue rechazada y el movimiento fue notificado al damnificado.

Viterbori sostuvo que minutos después el sospechoso fue interceptado en las inmediaciones del local por la víctima del robo. El ciudadano francés forcejeó con el sospechoso y recuperó su billetera y la documentación y personal policial detuvo al hombre.

El fiscal adjunto argumentó para pedir la prisión preventiva que todavía faltaba localizar la mochila y los demás objetos robados al damnificado. Y recordó los antecedentes penales del imputado, cuya identidad el MPF mantuvo en reserva. Contó que estaban relevando las cámaras de seguridad de la vivienda y de las inmediaciones.

La defensora pública penal Blanca Alderete, que asistió al sospechoso en la audiencia, no objetó la legalidad de la detención ni la formulación de cargos. Tampoco se opuso al plazo de investigación ni a la medida cautelar. La defensa dijo que buscará una resolución conjunta para este y los otros legajos en trámite.

Mientras se desarrollaba la audiencia en el edificio de Tribunales de la calle John O´Connor al 20 de esta ciudad, personal policial allanaba el domicilio del imputado y requisaba un vehículo en busca de los artículos robados, informaron desde el MPF. Aunque no se indicó que habían encontrado alguno de los elementos.